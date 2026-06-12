Empresa de Japón cuestiona al ICE por invitar solo a dos compañías a competir por un contrato de $340 millones para construir Moín IV

Imagen satelital del plantel del ICE en Limón, donde el Instituto pretende construir la planta térmica Moín IV, que tendrá una capacidad instalada de 200 MW.

La empresa japonesa JERA Co., Ltd se quejó ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por la decisión de invitar a solo dos compañías a competir por un contrato para construir la planta térmica Moín IV, en Limón, restringiendo la entrada de otros oferentes.

La compañía insistió en que cuenta con la tecnología necesaria para el desarrollo de la obra de $340 millones, que producirá electricidad quemando combustible (búnker), aunque la idea es que, más adelante, también pueda funcionar con gas natural.

En consecuencia, JERA solicitó que se le permita presentar una oferta y participar en el concurso alegando que la restricción lesiona su derecho a participar en igualdad de condiciones.

Además, alegó que la decisión del ICE “debilita objetivamente el proceso competitivo, limita la posibilidad de contraste técnico y económico entre ofertas”, además de que "reduce las probabilidades de que la administración identifique la solución más conveniente para el interés público”.

Así lo consignó Giuseppe Lelli Navarro, representante de la firma Casas Extranjeras, en nombre de JERA, en una nota enviada al Instituto Costarricense de Electricidad el pasado 19 de mayo, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

El ICE pretende adjudicar Moín IV, con una capacidad de generación instalada de 200 megavatios (MW), mediante un un procedimiento especial y expedito, bajo el argumento de que en el mercado local no existen fabricantes o empresas con la capacidad tecnológica para desarrollar la obra y que, a nivel internacional, solo existen dos empresas con esa capacidad, según un “estudio de mercado exhaustivo”.

Se trata de los fabricantes Everllence, de Alemania, que canaliza su tecnología mediante la compañía desarrolladora Grupo TSK, de España; y de Wärsïla, de Finlandia, que trabaja con la empresa desarrolladora Grupo Cobra, también española.

Sin embargo, Lelli Navarro aseguró que JERA también puede desarrollar la planta térmica, de acuerdo con los términos que publicó el ICE en el Sicop.

Adujo que esta es “la mayor empresa de generación eléctrica de Japón y una de las compañías con mayor capacidad de manejo de combustibles a nivel mundial”.

Enumeró 39 proyectos de generación eléctrica realizados, entre otros países, en Estados Unidos, México, Reino Unido, Arabia Saudita, Qatar, China y Australia.

”Su exclusión del procedimiento no responde a una falta de capacidad, sino a una restricción procedimental que impide injustificadamente su participación“, recalcó el empresario.

‘Requisito ineludible’

Siete días después, el 26 de mayo, Enrique Gómez Abarca, el administrador del contrato del proyecto Moín IV, emitió una respuesta en la que no descartó de entrada la solicitud de Lelli Navarro. Sin embargo, para tomarla en cuenta, planteó una serie de requerimientos previos.

“Es un requisito ineludible validar de forma previa y exhaustiva la experiencia técnica de los posibles oferentes, abarcando tanto a los desarrolladores del proyecto como a los fabricantes de los equipos principales propuestos”, afirmó Gómez Abarca.

Solicitudes del ICE en respuesta a empresa japonesa

En la respuesta, el ICE solicitó a la firma japonesa:

Acreditar al menos cinco años de experiencia en el mercado nacional o internacional en el diseño, desarrollo, fabricación y suministro de proyectos similares que operen con la misma tecnología con la que se pretende poner en funcionamiento Moín IV

Presentar al menos dos referencias de plantas instaladas, probadas y en operación comercial real que utilicen la tecnología propuesta

Cartas de referencia emitidas por clientes finales que den fe de la calidad del servicio

Gómez hizo esa petición aunque, en el expediente de la contratación en el Sicop, no consta que los dos únicos oferentes que sí pueden participar, Grupo TSK y Grupo Cobra, hayan aportado esa documentación.

Por el contrario, el ICE solo adjuntó dos cadenas de correos electrónicos en los que las empresas reconocen que están dispuestas a participar en un “trámite por excepción, por invitación, con el objetivo de agilizar el cronograma de contratación en casi 100 días hábiles”.

Este diario revisó, este miércoles 10 de junio, el expediente de esta contratación en el Sicop (N.° 2026XE-000258-0000400001) y constató que, hasta ese momento, no había una respuesta de JERA Co., Ltd.