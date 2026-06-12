El País

Empresa de Japón cuestiona al ICE por invitar solo a dos compañías a competir por un contrato de $340 millones para construir Moín IV

Firma japonesa alega que decisión del ICE lesiona su derecho a participar en igualdad de condiciones y ‘reduce las probabilidades de que la administración identifique la solución más conveniente para el interés público’

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
planta térmica Moín IV
Imagen satelital del plantel del ICE en Limón, donde el Instituto pretende construir la planta térmica Moín IV, que tendrá una capacidad instalada de 200 MW. (Google Maps/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.