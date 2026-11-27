La Embajada de Italia en Costa Rica confirmó que les ha solicitado a las autoridades migratorias costarricenses, “en reiteradas ocasiones”, que faciliten el ingreso de Francesca Albanese al país.

Así lo manifestó la embajada a través de un comunicado de prensa, en el que reiteró que la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina permanece retenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

“El embajador de Italia en Costa Rica ha estado en contacto con ella y ha enviado a un funcionario de la sección consular al aeropuerto para brindarle toda la asistencia necesaria”, manifestó. “(Albanece) permanece actualmente en la zona de tránsito internacional del aeropuerto y, por tanto, no ha ingresado formalmente en territorio costarricense”.

La Dirección General de Migración y Extranjería le negó la entrada a Albanese la tarde del jueves 26 de noviembre, tras alegar que tiene una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas.

La abogada italiana, especializada en derechos humanos, fue invitada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) para ser galardonada con un doctorado honoris causa, el cual recibió en una sala de espera del aeropuerto.