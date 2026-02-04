Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para financiar proyectos culturales en Costa Rica

08/11/2016. Pavas. Embajada de los Estados Unidos de America. Fotografia: Graciela Solis

En el marco del programa Freedom 250, que conmemora los 250 años de la independencia de Estados Unidos, la Embajada de ese país en Costa Rica abrió la convocatoria 2026 del Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural (AFCP).

La iniciativa también celebra los 25 años del programa y tiene como objetivo fortalecer los vínculos históricos y culturales entre ambas naciones.

La convocatoria está dirigida a proyectos que promuevan la preservación del patrimonio cultural costarricense, como:

Sitios arqueológicos y monumentos históricos

Colecciones de museos

Tradiciones culturales, como lenguas, artesanías, música y danza

Los proyectos seleccionados deberán integrar, cuando sea pertinente, un componente de intercambio técnico entre especialistas estadounidenses y locales.

El fondo otorgará subvenciones que oscilan entre $25.000 y $250.000, según la disponibilidad presupuestaria.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden postularse organizaciones no comerciales con experiencia comprobada en preservación cultural. Entre ellas:

Museos

Instituciones educativas

Organizaciones no gubernamentales

Ministerios de cultura

Fechas clave para aplicar

27 de febrero de 2026 : fecha límite para enviar la nota conceptual (Ronda 1)

: fecha límite para enviar la (Ronda 1) 27 de marzo de 2026: fecha límite para presentar la solicitud completa (Ronda 2)

Ambos documentos deben enviarse al correo electrónico exchangessanjose@state.gov.

Las instituciones interesadas pueden solicitar la guía oficial del programa en ese mismo correo, donde se detallan los criterios de elegibilidad y requisitos para aplicar.