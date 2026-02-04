El País

Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para financiar proyectos culturales en Costa Rica

Las subvenciones del programa AFCP buscan fortalecer la conexión histórica entre ambos países a través de la cultura

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
08/11/2016. Pavas. Embajada de los Estados Unidos de America. Fotografia: Graciela Solis (Graciela Solis)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados UnidosEmbajada de Estados Unidosfinanciamiento
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.