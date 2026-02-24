Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para pasantías 2026 en San José: estos son los requisitos clave

Estudiantes costarricenses pueden postularse a pasantías en la Embajada de Estados Unidos en San José hasta el 11 de marzo de 2026.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió la convocatoria para el programa Foreign National Student Internship Program (FNSIP) correspondiente al verano de 2026. El proceso estará disponible del 23 de febrero al 11 de marzo de 2026 en San José.

El programa ofrece pasantías para estudiantes costarricenses que deseen adquirir experiencia profesional en distintas secciones de la Misión estadounidense. La práctica puede desarrollarse a tiempo completo durante seis semanas o a medio tiempo con 20 horas semanales por un periodo máximo de cuatro meses.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a estudiantes que sean ciudadanos o residentes permanentes legales de Costa Rica.

Las personas interesadas deben tener al menos 18 años al momento de participar en el programa. También deben contar con título de secundaria y estar matriculadas al menos a medio tiempo en una institución educativa acreditada.

El reglamento establece que el estudiante no pierde su condición durante un receso académico menor a cinco meses si demuestra intención de continuar sus estudios en el siguiente periodo lectivo.

Cada aspirante debe presentar certificación de notas que confirme buen rendimiento académico y una carta de autorización del centro educativo donde cursa estudios.

Además, la Embajada exige certificación médica y de seguridad antes de iniciar la pasantía. La persona seleccionada debe contar con seguro médico propio durante todo el periodo.

La jornada se desarrolla de lunes a viernes en horario de oficina, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

La pasantía no contempla salario, beneficios de alimentación o de transporte ni derechos laborales futuros.

Secciones con plazas disponibles

La convocatoria incluye espacios en varias áreas de la Embajada.

Recursos Humanos

El estudiante apoyará la creación de contenido para boletines, correos y redes internas. También colaborará en reportes administrativos, organización de archivos físicos y digitalización de documentos.

Sección Económica

La persona practicante asistirá en la recopilación de información, redacción de informes, coordinación de eventos y elaboración de correspondencia diplomática.

Sección Política

El apoyo incluye investigación sobre acontecimientos actuales y figuras públicas. También redacción de biografías y resúmenes, así como tareas administrativas relacionadas con visitas oficiales.

Tecnología Diplomática

Las funciones abarcan configuración e instalación de computadoras, mantenimiento de equipos y asistencia en la oficina.

Diplomacia Pública

El estudiante respaldará campañas en redes sociales alineadas con la política exterior de Estados Unidos. Participará en la elaboración de informes mensuales de comunicación estratégica y análisis de métricas digitales.

También redactará contenidos en español y en inglés cuando sea necesario. Podrá colaborar en eventos oficiales y en la creación de formatos como reels, videos cortos e infografías.

Protocolo (Oficina Ejecutiva)

El practicante apoyará la organización de la celebración del 4 de julio y gestionará invitaciones en la base de datos institucional. También colaborará en traducciones, seguimiento de cuerpos diplomáticos y actualización de información oficial.

Sección Ambiental

Las tareas incluyen investigación periodística y científica sobre ambiente, ciencia, tecnología y salud en Centroamérica y el Caribe. Además, elaborará materiales digitales e informes para el equipo ambiental de la Embajada.

Sección de Instalaciones

El apoyo se centrará en seguridad y salud ocupacional. También participará en la creación de bases de datos, automatización de procesos y actualización de información en SharePoint.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben enviar toda la documentación al correo SanJoseInterns@state.gov.

El paquete debe incluir:

Formulario de solicitud completo

Copia de cédula

Seguro médico

Título de secundaria

Carta universitaria que confirme matrícula vigente

La Embajada indicó que no aceptará solicitudes incompletas después del cierre de la convocatoria el 11 de marzo de 2026.