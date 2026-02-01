Elecciones 2026: ‘Sigan saliendo a votar aunque no quieran’; dicen niños en votaciones infantiles

Los menores de edad practican el voto secreto en las elecciones infantiles celebradas en el Colper.

“Quiero que los niños crezcan felices, no con tristeza”, decía Isabel Araya, de 10 años, mientras esperaba su turno con una bandera de Costa Rica que la superaba en tamaño. Minutos después entraría al Colegio de Periodistas (Colper) para marcar una papeleta con una crayola, similar a esas que utiliza en la escuela, como parte de las elecciones infantiles 2026.

Lo que más disfruta de esta fiesta cívica, además de ensayar el sufragio, es la posibilidad de enviar un mensaje a los adultos que definirán su futuro. “Quiero que las personas sigan saliendo a votar aunque no quieran. Tienen que entender que votan por el futuro del país, no por una persona”, afirmó.

Al igual que la familia de Isabela, decenas recorrieron los pasillos del Colper: algunas con globos, otras con camisetas de la Selección Nacional y varias más uniformadas con los rojos, verdes, azules y amarillos de las agrupaciones políticas.

Al consultarles a los pequeños qué harían si fueran presidentes de la República, algunos dudaron antes de responder. Pero otros como Lucía Chacón, de siete años, manifestaron su deseo por obtener “justicia”. Su hermano Adrián, de 11 años, asintió y añadió que “bajaría el costo de la vida para vivir mejor”.

La cuna de la democracia

La democracia sigue celebrándose con algarabía este domingo 1.º de febrero en los pasillos del Colper, en La Sabana, que abrió sus puertas a todos los menores de edad interesados en participar de la fiesta cívica, sin costo alguno, hasta las 3 p. m.

Hasta allí llegaron madres y padres con la intención de sembrar valores patrios en su hogar, convencidos de que la educación cívica también se aprende desde la infancia. “Es bueno como padres venir con ellos desde pequeños, es importante enseñarles”, aseguró Luis Chacón, quien trajo a sus dos hijos a votar.

‘Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo, al nacer, jamás será soldado’, dijo la poetisa japonesa Ryoichi Sasakawa. Y más dichosa aún al saber que ese hijo puede ensayar un voto secreto, aunque todavía le falten algunas vueltas al sol para escoger o postularse por la presidencia.

Al igual que los adultos, los niños y niñas firman su nombre antes de votar en la papeleta. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)