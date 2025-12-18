El País

¿El feriado del 25 de diciembre es de pago obligatorio? Esto indica la ley

Conozca cómo deben pagarle si trabaja ese día o si lo descansa

Por Jailine González Gómez
Navidad es un feriado de pago obligatorio. Revise si debe recibir salario doble o si puede negarse a trabajar ese día.
Navidad es un feriado de pago obligatorio. Revise si debe recibir salario doble o si puede negarse a trabajar ese día. (Canva/Canva)







