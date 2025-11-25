El País

¿El feriado del 1.° de diciembre se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

Este 1.° de diciembre no se traslada. El feriado se paga solo en ciertos casos según la modalidad de contratación

Por Jailine González Gómez
El feriado del 1.° de diciembre no es de pago obligatorio. El salario depende de si trabaja y de su tipo de contrato.
