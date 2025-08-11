¿El feriado del 15 de agosto se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

El Día de la Madre será feriado obligatorio. Este año no se trasladará.

Este viernes 15 de agosto, Costa Rica conmemora el Día de la Madre. Según lo establecido por la legislación laboral vigente, este feriado es de pago obligatorio y no será trasladado, por lo que debe disfrutarse y aplicarse el mismo viernes.

Esto significa que todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibir el pago correspondiente, incluso si no trabajan ese día, dependiendo de su modalidad de contrato y del tipo de actividad económica donde laboran.

LEA MÁS: Estos son los mejores cantones para construir en Costa Rica, según el CFIA

En empresas donde se aplica el pago mensual, quincenal o semanal en actividades comerciales, el feriado ya está incluido en el salario ordinario. Por lo tanto, si la persona no trabaja ese día, no se le debe pagar un monto adicional. Sin embargo, si se le requiere laborar, debe recibir un salario sencillo adicional, completando así el pago doble.

De igual forma, en centros de trabajo no comerciales donde se paga semanalmente, el feriado debe remunerarse aunque no se labore. Si la persona trabaja el 15 de agosto, deberá recibir el doble del salario correspondiente al día.

Además, si durante el feriado se trabajan horas extraordinarias, estas deben pagarse a tiempo y medio, calculadas sobre la base del salario doble, lo que representa una compensación superior por hora adicional trabajada.

Rebeca Artavia, socia de BDS Asesores, indicó que el empleador puede solicitar a una persona trabajadora que labore ese día solo si existen razones objetivas o si la naturaleza del negocio lo exige, tal como lo establecen los artículos 150 y 151 del Código de Trabajo.

LEA MÁS: Atención conductores: no usar este dispositivo puede significar una multa de ¢123.000

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.