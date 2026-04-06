El País

¿El feriado del 11 de abril se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

La ley vigente establece que el feriado se disfruta el mismo día y no se compensa si coincide con descanso

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Por Jailine González Gómez
El 11 de abril no se traslada y debe pagarse conforme al Código de Trabajo, con condiciones según el régimen laboral.
El 11 de abril no se traslada y debe pagarse conforme al Código de Trabajo, con condiciones según el régimen laboral. (Jorge Navarro, Archivo LN/Janusz Pienkowski, Canva stock)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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