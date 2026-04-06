¿El feriado del 11 de abril se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

El 11 de abril no se traslada y debe pagarse conforme al Código de Trabajo, con condiciones según el régimen laboral.

El feriado del próximo 11 de abril no se traslada a otro día, aunque coincida con fin de semana, y debe disfrutarse en la fecha exacta, según la legislación vigente.

Marco E. Arias, socio de BDS Asesores, explicó que la medida que permitía trasladar feriados a viernes o lunes fue temporal durante la pandemia para promover el turismo y dejó de regir en 2024. Indicó que no se ha aprobado una nueva reforma, por lo que actualmente ningún feriado se traslada.

El especialista añadió que, si el feriado coincide con un día de descanso del trabajador, no se traslada ni se compensa con otro día.

Pago del feriado del 11 de abril: así debe aplicarse según el régimen laboral

El 11 de abril es un feriado de pago obligatorio, de acuerdo con el artículo 148 del Código de Trabajo.

El pago del feriado varía según el régimen laboral y la actividad de la empresa. En empresas con pago semanal y actividad no comercial, se deben pagar los días trabajados más un salario sencillo por el feriado. Si se labora ese día, corresponde un pago doble.

En empresas con pago mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, el salario ordinario ya incluye los feriados. Si se trabaja el 11 de abril, se debe agregar un salario sencillo adicional para completar el pago doble.

Si se realiza jornada extraordinaria ese día, el tiempo adicional debe pagarse con un recargo del 50% sobre el valor de la hora doble.

El artículo 149 del Código de Trabajo prohíbe exigir trabajo en feriados. No obstante, los artículos 150 y 151 contemplan excepciones para actividades que requieren continuidad.

En esos casos, se permite trabajar el 11 de abril si está pactado en el contrato o si se comunica con anticipación.