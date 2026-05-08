El País

El discurso de Laura Fernández en 15 frases clave

La presidenta número 50 de Costa Rica se pronunció de forma pública por primera vez en el cargo

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Por Juan Pablo Sanabria
traspaso de poderes
Con vehemencia, Laura Fernández pronunció este 8 de mayo su primer discurso como presidenta de Costa Rica. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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