El discurso de Laura Fernández en 15 frases clave

Con vehemencia, Laura Fernández pronunció este 8 de mayo su primer discurso como presidenta de Costa Rica.

Con la banda presidencial y debidamente juramentada, Laura Fernández dio en el Estadio Nacional su primer discurso público como la presidenta de Costa Rica, este 8 de mayo.

Su saludo se extendió por varios minutos. Pausadamente, fue nombrando uno por uno a los invitados al acto protocolario y deteniéndose para dar lugar a que el público abucheara cuando mencionó a magistrados, el Tribunal Supremo de Elecciones y la contralora general de la República.

Luego, al entrar en materia, su discurso ratificó que continuará con las consignas del gobierno de Rodrigo Chaves.

El discurso en 15 frases clave

“Costa Rica abrió los ojos. Primero uno, cuando apostó por el cambio; y luego el otro cuando ratificó que quería seguir por esa senda”.

“Somos el pueblo que decidió romper con el pasado que nos falló. Nos falló con estructuras que nos alejaron de la gente”.

Laura Fernández reiteró varias consignas de su antecesor, Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados)

“Sí, soy la heredera de ese cambio y lo digo sin titubeos. Heredera de una forma de hacer política distinta”.

“Ustedes, pueblo de Costa Rica, son nuestros patronos”.

Megacárcel

“Estamos a las puertas de construir una ‘tercera república’”.

“Eso implica revisar nuestra institucionalidad; tomar decisiones que por años se evitaron. Por supuesto, que eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría”.

“Muy pronto inauguraré una megacárcel y uno de los centros de vigilancia policial más modernos del mundo”.

“Los convoco a que caminemos juntos”, dijo al Poder Judicial y a los diputados.

“No podemos continuar con 335 instituciones públicas, instituciones que perdieron el norte. Las que permanezcan darán servicios de calidad”.

Laura Fernández continuó la narrativa de una 'tercera república'