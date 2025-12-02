El caso de una canadiense retenida 24 horas en Costa Rica por un pasaporte ‘mordido’

Andie Field y su prometido Jayson Tate afirman que la detuvieron durante 24 horas y le negaron la entrada a Costa Rica porque su pasaporte estaba dañado. Imagen:

Una turista canadiense afirma que fue detenida durante 24 horas y se le negó el ingreso a Costa Rica debido a que su pasaporte presentaba un daño menor, según reportó este martes la cadena canadiense CTV News.

Andie Field, vecina de Georgetown en Halton Hills (provincia de Ontario), viajó el pasado 13 de noviembre junto con su prometido, Jayson Tate, para celebrar un aniversario.

Ambos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste. Sin embargo, según relató la extranjera, funcionarios migratorios determinaron que su pasaporte estaba “demasiado dañado” para autorizar su entrada, conforme reportó la cadena televisiva CTV News.

Field aseguró a ese medio que el documento tenía “una pequeña rasgadura” en una esquina, producto de la mordida de un cachorro, y que con ese pasaporte había viajado sin problemas durante cinco años a siete países.

“Creo que nos topamos con alguien que tuvo un mal día y quiso demostrar algo”, declaró Field a la televisora canadiense.

La Nación consultó este martes a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) cuáles son los criterios específicos para considerar inválido un pasaporte, incluidos los casos de daños menores como rasgaduras o desgaste, así como la existencia de guías internas o manuales visuales que detallen estos parámetros.

Al momento de publicarse esta nota, la institución no había respondido.

No obstante, el pasado 11 de agosto, la DGME publicó en su página oficial de Facebook un recordatorio dirigido a viajeros: “Si su pasaporte está mordido, rayado o dañado /o con alguna obra de arte/, debe solicitar uno nuevo. Es un documento oficial, cualquier alteración lo invalida”. La institución también reiteró la recomendación de renovar el documento ante cualquier deterioro.

Gastos inesperados

Según Field, al llegar a Liberia, ella fue retenida y trasladada a un área de detención migratoria, mientras que su pareja sí recibió autorización para permanecer en el país.

“Nos separaron. Él pudo entrar, pero a mí no. A él lo escoltaron a la salida y le dijeron que resolviera cómo seguir, y a mí me llevaron a una celda”, afirmó la canadiense.

Tate manifestó que intentaron mantener la calma, pero que la situación “se salió de control”.

“Cada vez que intentábamos hablar con ellos, nos levantaban una pared”, dijo.

La pareja explicó que, al intentar regresar a Toronto, compraron boletos para un vuelo el mismo día, pero fueron informados de que ya no podían abordarlo. Debieron adquirir dos tiquetes adicionales para el día siguiente.

La pareja sostuvo que su viaje, originalmente presupuestado en unos $2.000, terminó costando cerca de $8.000 por los boletos de emergencia y otros gastos asociados al rechazo de ingreso.

Field aseguró que las autoridades la sometieron a un proceso similar al de una persona arrestada. “Me procesaron como a una criminal. Tomaron todos mis datos, hasta mi saliva. Me trataron como si hubiera hecho algo malo”.