El País

El caso de una canadiense retenida 24 horas en Costa Rica por un pasaporte ‘mordido’

Turista denunció que Migración la detuvo 24 horas y le negó el ingreso por un pasaporte con una pequeña rasgadura

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Andie Field y su prometido Jayson Tate afirman que la detuvieron durante 24 horas y le negaron la entrada a Costa Rica porque su pasaporte estaba dañado. Imagen:
Andie Field y su prometido Jayson Tate afirman que la detuvieron durante 24 horas y le negaron la entrada a Costa Rica porque su pasaporte estaba dañado. Imagen: (CTVS NEWS/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Turista canadiense Costa RicaPasaporte dañado Costa RicaMigración y ExtranjeríaPasaporte Mordedura CanadienseDetenida en aeropuerto Liberia
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.