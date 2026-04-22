El País

¿El asueto del 8 de mayo aplica al sector privado? Esto dice la ley

Conozca qué establece la normativa laboral sobre la asistencia, pagos y obligaciones en esta fecha

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Sector privado no está obligado a acatar asuetos públicos. Empresas pueden operar y exigir cumplimiento laboral.
Sector privado no está obligado a acatar asuetos públicos. Empresas pueden operar y exigir cumplimiento laboral. (Canva stock/Piranka de Getty Images Signature / Yan Krukau de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTraspaso de poderesAsueto
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.