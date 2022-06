Vacaciones de 15 días deben ser una etapa de descanso y disfrute para estudiantes

Las vacaciones de medio año están previstas del 1° al 15 de julio, las cuales tiene como objetivo que los jóvenes tengan un receso de dos semanas, donde haya un espacio de descanso lejos de las aulas. El Ministerio de Educación Pública (MEP) recomienda a los padres de familia que dediquen tiempo a sus hijos y realicen actividades recreativas.

Este lapso sin recibir clases apela no solamente a la parte administrativa en escuelas y colegios, si no también, a resguardar la integridad de la persona menor de edad, velando por cuidar el descanso físico, mental, buscando que la persona pueda cambiar sus actividades, convivir más tiempo con su familia, dejando de lado la dinámica cotidiana de las tareas, exámenes y trabajos.

[ Talleres y charlas de verano motivan a niños a cuidar el ambiente y los animales ]

Rocío Solís, viceministra del MEP, recomienda que unos días antes de regresar a lecciones después de dos semanas libres, se empiece a retomar el horario habitual de clases, para que no sea tan difícil volver a adaptarse a la rutina y a los horarios de entrada. Por su parte, Garro aconseja que las rutinas pueden flexibilizarse, mas no eliminarlas.

“Nosotros siempre recomendamos a los padres de familia que saquen a los niños de sus casas, que vayan a La Sabana, que, si pueden ir al Museo de los Niños también, ahí también hay una serie de actividades que son muy educativas, que también pueden servirles para una forma de estimulación.

”Si es importante recordarles que unos tres días antes, de ingresar a clases, sus hijos se acuesten más temprano de lo acordado en el tiempo de vacaciones, para que vayan haciendo otra vez el rol de lo que son las levantadas y también volviendo a retomar algún repaso; pero en el periodo de vacaciones es importante que se descanse tanto los niños como las familias” explicó Solís.

Período de vacaciones en escuelas y colegios iniciará el 4 de julio

Gabriela Garro, psicóloga infantil y adolescente, indicó que dichas vacaciones se realizan en este tiempo valorando que los niños “están en un proceso de desarrollo, con un cerebro que se espera no llegue a estados de fatiga, para que no se bloquee, no genere rechazos y que tenga la disposición y motivación para el aprendizaje”. De lo contrario, podría verse afectadas las funciones cognitivas asociadas al aprendizaje.

Durante este tiempo, maestros y profesores no deben enviar ningún tipo de trabajo a los estudiantes. Los niños y niñas deben de saber que están en un tiempo de recreación, el cual es fundamental para el buen desarrollo de la salud mental, además de ser un derecho.

Lo ideal en las vacaciones, es que se puedan distribuir las actividades, que hayan juegos pasivos, ejercicio, mayor convivencia en familia, sin olvidarse por completo del tema educativo y de mantener una vida sana y activa.

El Museo de los Niños se prepara con una serie de actividades. Una de ellas es el campamento ´Vacaciones fuera de este Mundo´ con alusión a un transbordador espacial, donde los pequeños en edades de 5 a 11 años, tendrán una semana de campamento presencial, del 11 al 15 de julio, el cual permite a los niños construir y disfrutar desde sus gustos e intereses.

El Museo también tiene preparado para la familia en general,” Los Juguetes del Parqueo”, una exhibición con 20 autos de películas animadas a escala real. Las personas pueden asistir del 25 de junio al 31 de julio. Los padres interesados en recibir mayor información deben escribir a campamento@museocr.org o al número 7003-7070.