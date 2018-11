"Efectivamente llegué el 10 de setiembre al colegio y estaba cerrado, tuve que llamar al guarda por teléfono para que me abriera. Desde ahí, todos los días para dar clases tengo que llamar al guarda para que me abra a pesar de que el director no está en huelga. Desde que soy docente nunca he ido a huelga, no creo en la huelga porque ya me había informado bien y siento que el sector educativo no se vería afectado”, contó Fernández quien tiene 26 años de ser profesora.