“Ejercí periodismo por dos años, pero lo dejé porque hubo algo que me llamó más la atención. Desde adolescente me ha gustado el voluntariado, el ayudar a la proyección social. Fui voluntaria en la Cruz Roja desde los 12 años y después comencé a trabajar en gestión para las comunidades. Cuando comencé la maestría tenía tres años de trabajar en programas de gestión de la educación en diferentes escuelas. No solo se necesitan maestros o profesores, también hay muchas cosas de gestión en las que otros profesionales pueden aportar”, detalló la joven, quien realizó su trabajo final de graduación con la colaboración de la Red de Jóvenes Transfronterizos de Upala.