“Hay que aclarar que la prueba evalúa el razonamiento, no evalúa contenidos académicos. Por lo tanto, la cantidad de materia que se haya estudiado o no, no afecta el desempeño de la prueba en la medida que estamos evaluando el razonamiento en contexto matemático y verbal, no evaluamos si el estudiantado tiene un determinado conocimiento o no lo tiene”, agregó Tapia.