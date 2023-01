UCR abre 42 cursos libres para tentarlo a cultivar su mente y espíritu este verano

Los tutoriales en YouTube, Pinterest e Instagram sin duda son de mucha utilidad, pero ningún aprendizaje sabe tan bien como “en vivo y a todo color” como el que ofrece la Universidad de Costa Rica (UCR) con un menú de 42 cursos libres, cuya matrícula será en la segunda quincena de enero y tienen un costo de ¢12.000 cada uno.

Esta quizás sea la oportunidad de poner los pies otra vez en la U y hasta ocasión de descubrir nuevos intereses en estos espacios dirigidos para mayores de 12 años, con clases de dos horas, dos días a la semana.

Hay cursos para aprender a dibujar mandalas, de Astronomía básica, de Cartografía, orientación y navegación terrestre, una introducción de cómo funciona el sistema nervioso y de danza folclórica costarricense.

También se ofrecen dos cursos de dibujo (sobre geometría sagrada y otro sobre el dibujo como terapia) y otros con nombres tan sugerentes que hasta provocan curiosidad: El mundo oculto de las hadas, El sanatorio Durán entre mitos y leyendas, El vampiro: entre Eros (Amor) y Thánatos (Muerte), Filosofía en Alicia en el País de las Maravillas, Introducción a la Biblia y análisis del Pentateuco o Troleando por Tiquicia.

Hay varios estilo “Introducción a " que comprenden primeros auxilios, anime, lenguaje fotográfico, montañismo, yoga y otros tan terapéuticos como Huertas urbanas y salud, Nociones básicas de Derecho para no abogados, Autoconocimiento, emociones y resolución de conflictos e inclusive un taller para familiares cuidadores de adultos mayores.

En idiomas se imparte uno titulado Chino mandarín: arte y cultura, otro de portugués para principiantes y también uno llamado Introducción a la interpretación en los idiomas inglés y español.

Hay algunos con un enfoque más espiritual y religioso que incluyen El libro de Enoc, el Génesis bíblico y la luna, Fundamentos de kabbalah, Los evangelios apócrifos gnósticos y Una luz a través del túnel: encontrando sentido al sufrimiento.

Puede consultar la lista completa de los cursos en este enlace.

Detalles clave Copiado!

La UCR informó de que la matrícula es presencial y la persona debe llevar fotocopia o fotografía digital u original del documento de identificación y aportar el correo electrónico de quien llevará el curso.

Al momento de inscribirse, el interesado debe cerciorarse de cuál es la lista de materiales y recomendaciones para la asignatura. Todos estos cursos se impartirán del 23 de enero al 3 de febrero.

La matrícula de ¢12.000 deberá cancelarse en efectivo, enfatizó la Universidad; los horarios establecidos son en formato de horas completas según sea la elección. Hay así horarios de 8 a.m. a 10 a.m., de 10 a.m. a 12 p.m., de 2 p.m. a 4 p.m., de 4 p.m. a 6 p.m. y de 6 p.m. a 8 p.m.

La matrícula será durante los días 17, 18 y 19 de enero en el primer piso de la Escuela de Estudios Generales en la Sala de profesores. Si desea más información, puede comunicarse a los teléfonos: 2511- 4165 / 2511- 6342 o escribir al correo: cursos.libres@ucr.ac.cr