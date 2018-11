"Por otra parte, se logra determinar que con la ampliación del curso lectivo a doscientos días no se está promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes. Esto porque el desarrollo integral de una persona no se alcanza solamente con mantener al estudiante más tiempo en las aulas, sino que está relacionado con las condiciones y opciones educativas que se ofrezcan. Coinciden las manifestaciones de los tres grupos de informantes claves, MEP, universidades y gremios, que los doscientos días lectivos no inciden en el rendimiento académico y a veces, lejos de beneficiar más bien lo puede estar afectando negativamente”, concluyó además el estudio de la UCR .