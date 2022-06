Renuncia jefa de infraestructura del MEP con más de 800 órdenes sanitarias pendientes

Catalina Salas Hernández renunció, este martes, a su cargo de directora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (MEP) en momentos en que las órdenes sanitarias en los centros educativos llegan a 874.

[ Deterioro convierte escuelas en 'bombas de tiempo' ]

En su carta de renuncia, Salas dijo que la misma se haría efectiva a partir de este 1. ° de julio. Sin embargo, la Administración decidió cesarla el mismo martes pues ya había designado a un nuevo director, Álvaro Leal Leitón.

A pesar de que Salas no estará en el cargo de directora, se mantendrá dentro de Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ya que regresará a su puesto en propiedad como profesional Jefe del Servicio Civil 1, en Arquitectura.

“Agradezco la oportunidades durante el tiempo laborado, aprendizajes que me permitieron evolucionar como profesional y persona; pero motivos personales me llevan a tomar esta decisión, que espero sea tomada de la mejor manera por su despacho.

“Me integraré a mi plaza en propiedad dentro de la Dirección de Infraestructura”, indicó Salas en el oficio que envío a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

Salas renunció al tiempo que los diputados aprobaron una moción, este martes, para que la funcionaria compareciera ante la Asamblea Legislativa sobre los 874 centros educativos que tienen órdenes sanitarias, según el último informe del Estado de la Educación.

Este miércoles, la ministra Müller se refirió a la situación en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Indicó que, a pesar de que Salas ya no será la directora de la DIE, igual deberá comparecer ante los diputados.

La jerarca aseguró que hay bastantes fondos para construcción y mantenimiento de escuelas, pero señaló que los mismos no se están moviendo. Así mismo, se refirió a los problemas que existen a lo interno sobre la información de las órdenes sanitarias cuando ella ha solicitado dicha información a la DIE.

“En algunas se decía que era una orden sanitaria leve y, cuando ya se fue a la escuela, resulta que hasta la habían reconstruido; entonces, nos encontramos con que el 50% de la información no es una información fiable. No hay un inventario de centros educativos que me diga a mí cuáles tienen conectividad, cuáles tienen equipamiento, cuáles tienen capacidad para almacenamiento de alimentos. No hay eso en este momento”, manifestó.

[ MEP necesita más de ¢300.000 millones para atender órdenes sanitarias vigentes en escuelas ]

Müller agregó que espera que al final de año se pueda tener el inventario de infraestructura educativa.

“Yo no entiendo cómo se ha estado planificando y presupuestando. Los diputados me han estado llamando, quieren que yo les dé la lista de dónde está la problemática y, la verdad, con todo la pena, no la tengo en este momento.

“Hemos sacado un cuestionario de emergencia para que los directores regionales me ayuden a determinar aquellas instituciones que están con un cortocircuito; me refiero a un cortocircuito porque no es solo un problema infraestructura, hay otras problemáticas”, aseveró.

Leonardo Sánchez, economista e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), y actual viceministro del MEP, elaboró una radiografía de los 4.535 centros educativos públicos del país.

Sánchez dividió a los centros en cuatro categorías de infraestructura: muy deficiente, deficiente, regular y buena. De los 4.535 centros, 16,4% (740) tienen una infraestructura muy deficiente; el 22,2% (1.008), deficiente; el 39,1% (1.774), regular; y solo el 22,3% (1.013), buena.

[ Salud clausura escuela de Cuatro Esquinas de Pital por goteras, filtraciones y larvas de mosquito ]

“Los más de 4.500 centros educativos son una bomba de tiempo porque no se les logra dar el mantenimiento ‘preventivo y correctivo’ que necesitan cada año. La vida útil de muchos ya expiró, en parte, por la falta de mantenimiento adecuado. De ahí que no es de extrañar que cada mes surjan nuevas órdenes sanitarias y se conviertan en un problema de nunca acabar”, dijo Sánchez, en abril anterior, a La Nación.