“Yo realmente no puedo entender cómo se hace un acto en paralelo, y justamente por una organización de educadores, no hubo ni respeto para las palabras del obispo (Monseñor José Rafael Quirós), y pienso que el himno nacional debimos haberlo cantado todos al unísono, si hay algo que nos debe unir son esos símbolos patrios; nuestra bandera, nuestro Himno Nacional, y no entiendo, ni justifico, que hayamos tenido un acto de protesta en el recibimiento de la antorcha, aquí en el parque Central”, acotó.