–Eso que me dice usted es como si a mi me dijeran: “quitemos Riteve y todos los carros van a andar bien", “quitemos la mamografía y se acabó el cáncer", “quitemos los Diez Mandamientos y ya todos somos santos”. Los problemas están en el sistema educativo, cuando yo me entero que, creo que mitad de los muchachos y muchachas que salen de sexto grado no comprenden lo que leen, tengo una pista enorme para entender el fracaso de la secundaria.