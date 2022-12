Primer promedio de admisión de la UCR: joven de Curridabat amante del estudio consigue 800 puntos

Ernesto Castro Meléndez ha tenido una vida rodeada de estudio. Hoy este estudiante del Colegio SEK ve ese esfuerzo recompensado. Este 1.° de diciembre recibió la noticia de que obtuvo el primer lugar entre los 40.988 aspirantes que realizaron el examen de admisión para ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR), al obtener 800 puntos posibles.

“Honestamente, yo no me preparé en particular solo para el examen, sino que siempre me ha gustado mucho el estudio, y fueron años en que mi objetivo fue buscar aprender y dar lo mejor de mí, y es muy gratificante ver cómo ahora todo eso se engloba y se hace tangible con este examen y la nota que obtuve”, expresó el vecino de Lomas de Ayarco, en Curridabat.

Sus dos padres estudiaron en la UCR, donde se graduaron como médicos. Su papá incluso es profesor en la Escuela de Medicina de esa casa de enseñanza.

“Siento que la UCR puede brindarme docentes que no solo destaquen en lo académico sino que también se comprometen con su labor”, manifestó el muchacho a la página de noticias de la Universidad.

Castro valora la posibilidad de estudiar en el extranjero o llevar en la UCR alguna carrera del área de la Psicolingüística, como Psicología o Filología.

Los 800 puntos sí son la calificación más alta posible, pero esto no quiere decir necesariamente que sea la “calificación perfecta” y sin errores. Los puntajes se obtienen gracias a un algoritmo en el cual la nota más alta se equipara a un 800 y la más baja a un 200, y, con base en esto, se asignan los demás puntajes. Este número se obtiene con un 50% del desempeño en la prueba y un 50% de los promedios de notas de la Educación Diversificada.

Como dato curioso, los dos jóvenes que obtuvieron el primer puntaje en las pruebas de la UCR y del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), son vecinos de Curridabat.

Tec baja nota de corte en 10 carreras por caída en demanda; notas de admisión 2023 están listas

Futura médica Copiado!

María Isabel Granados Leiva del Colegio Científico Costarricense de Pérez Zeledón, obtuvo la segunda mejor nota de admisión de la UCR con un puntaje de 790,1.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados de la admisión 2023 de la UNA?

María Isabel Granados Leiva, del Colegio Científico Costarricense de Pérez Zeledón, obtuvo la segunda mejor calificación, con un puntaje de 790,1. Con esto, ella comenzó a trazar su sueño de estudiar Medicina.

“Al ser mujer este resultado representa mucho, porque siempre he luchado por alzar la voz por las mujeres de Costa Rica, y por sobresalir en el área de Ciencia y Tecnología que ha sido dominada por los hombres, para demostrar que todas tenemos capacidades para desempeñarnos en este campo y se quite este tabú, entonces esto para mí es un orgullo muy grande” expresó.

Ella aseguró que sí estaba nerviosa, pues quería entrar a la UCR ya que no quería cargar a sus papás con los costos de una universidad privada. En este caso, el alivio económico será mayor, porque su desempeño en la prueba la faculta para tener una beca completa.

“Mi mamá salió de un colegio técnico y tuvo que trabajar muy duro para costearse su carrera universitaria en un centro educativo privado, yo por eso la admiro mucho y es mi ejemplo a seguir, y por otro lado mi papá no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, quedó en noveno de secundaria, y yo a él yo le agradezco mucho el siempre impulsarme y apoyarme a seguir adelante con mi estudio; pero por esto mismo yo no quería que ellos adquirieran una deuda” afirmó.

Los mejores promedios de admisión del Tec dan sus ‘tips’ para el examen

Investigadora en potencia Copiado!

El tercer mejor promedio de admisión a la UCR, lo consiguió la estudiante Themis Ariela Naverrete Cruz, del Colegio Rosario con una nota de 782,34.

Javier Carrillo Zamora, ¿quién es el primer promedio de admisión al Tec?

El tercer promedio lo obtuvo Themis Ariela Naverrete Cruz, del Colegio Rosario con una nota de 782, 34 puntos. Ella quiere estudiar Microbiología y dedicarse a la investigación científica.

“Sé que la UCR es de las mejores instituciones en el país para la investigación y eso me pone muy feliz. Además, brinda una educación de calidad y accesible”, subrayó.

Ella es vecina de Curridabat y es la primera de su familia nuclear en ir a la Universidad.

Alumno de colegio nocturno logra una de las notas más altas de ingreso a la UCR 2022

Los diez primeros Copiado!

En total, 13 jóvenes obtuvieron los 10 primeros puntajes; cuatro empataron en el quinto lugar.

1- Ernesto Castro Meléndez. Colegio Internacional SEK. 800 puntos. Quiere estudiar Psicología o Filología.

2- María Isabel Granados Leiva. Colegio Científico de Pérez Zeledón. 790,71 puntos. Quiere estudiar Medicina.

3- Themis Ariela Naverrete Cruz. Colegio El Rosario. 782,34 puntos. Quiere estudiar Microbiología.

4- Ana Isabel Hernández Muñoz. Sistema Educativo Montealto. 781,82 puntos.

5- Daniel Alberto Sáenz Obando. Colegio Científico de San Vito. 780,56 puntos.

5- Emelyn Dayana Zúñiga González. Egresada del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares. 780,56 puntos.

5- Annika Beatrice Kuhl Solís. Colegio Científico de Perez Zeledón. 780,56 puntos.

5- Camila María Peña Wust. Colegio Científico Sagrada Reina de los Ángeles. 780,56 puntos. Ella obtuvo el segundo promedio de admisión al Tec.

6- Montserrat Suñer Sánchez. Colegio Científico de Alajuela. 780,45.

7- Mathius Andrés Benitez Martínez. Colegio Científico de San Pedro. 778,88.

8- Andres Rodríguez Gamboa. CTP Don Bosco. 778,27.

9- Josué Chavarría Obando. Liceo Rodrigo Hernández Barva. 776,69.

10- Paula Camila Rueda Mora. Colegio Humboldt. 774,36.

Futuro Ingeniero en Computación es el primer promedio de admisión del Tec

Resultados ya disponibles Copiado!

Según detalló la Universidad, los resultados de la nota de admisión están disponibles en la dirección electrónica de la Oficina de Registro e Información de la UCR https://ori.ucr.ac.cr/admision.

Para consultar la calificación, los estudiantes solo deben ingresar sus datos personales, específicamente su número de cédula y número de formulario (ambos datos se encuentran en el comprobante de la Prueba de Aptitud Académica y en la cita de examen).

Si tiene alguna consulta puede llamar a los teléfonos: 2511-55-17 ó 2511-46-71.

Para las 40.722 personas que resultaron elegilbles el siguiente paso es realizar el proceso de Concurso de Ingreso a Carrera y Recinto a la UCR, el cual se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de enero de 2023, vía web, por medio de la página: https://eingreso.ucr.ac.cr

El resultado del proceso de concurso de ingreso a carrera y recinto (publicación de la lista de admitidos), se dará a conocer el día 13 de enero de 2023 en la página de la Oficina de Registro e Información https://ori.ucr.ac.cr Además, el 20 de enero de 2023 se darán a conocer los resultados de la fase de Admisión Diferida.

Examen de admisión UCR-UNA: 54.091 personas matricularon la prueba