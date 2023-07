Presidente del Conare: ‘Este país no está acostumbrado a las matonadas’

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González, expresó su descontento con la forma en que el Gobierno ha llevado a cabo las negociaciones sobre el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2024 y en relación con el pago del 1% de inflación pendiente, acordado en 2022.

La Comisión de Enlace, compuesta por los jerarcas universitarios y ministros, ha tenido seis sesiones sin alcanzar un consenso y la tensión ha ido en aumento.

“Este país no está acostumbrado a las matonadas, este país no está acostumbrado a los vocabularios soeces, este país no está acostumbrado a no llevar a cabo todo a través de acuerdos y diálogos”, aseveró González a La Nación.

El pasado jueves, el Ejecutivo descartó definitivamente la posibilidad de girar los ¢5.640 millones por reconocimiento de inflación, equivalentes al 1% del FEES. Las universidades no aceptan la negativa, ya que incluso hace una semana habían propuesto tres alternativas para el pago.

“Esperábamos la respuesta de Hacienda ante los escenarios que ya les habíamos presentado y, efectivamente, la propuesta planteada por el señor Nogui (Acosta) no la podemos aceptar, ya que al final mezcla escenarios que no compartimos”, declaró González.

Los rectores evalúan acudir a la Asamblea Legislativa para que ahí se dirima esta controversia pero, según el representante de los rectores, intentan evitar llegar a ese punto, ya que consideran que rompería el diálogo y sería “un grave error”. No obstante, González admite que han encontrado una “apertura extraordinaria” por parte de los diputados.

El presidente del Conare recordó que la posibilidad de acudir a la Asamblea es una opción planteada por la Constitución Política, por lo que no la están descartando.

“Hemos logrado establecer una relación cercana con todas las fracciones, los hemos visitado, les hemos proporcionado información y mantenemos buenas relaciones”, afirmó.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González

La advertencia de acudir al Congreso incomodó a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, quien no ocultó su desacuerdo el jueves.

“No es aceptable que las universidades afirmen que el 1% (de inflación de 2023) es irrenunciable. Deberían haberlo planificado adecuadamente, no se trata de llevarlo a la Asamblea; la misma Asamblea tendrá que explicar de dónde obtendrá el dinero, si se lo quitará a los niños de primaria o secundaria”, dijo Müller en una conferencia de prensa en Casa Presidencial.



Desde el Conare, insisten en que la negociación del FEES no se trata únicamente de un cálculo, pues de ello depende el funcionamiento de las universidades.

“El FEES no es solo una fórmula matemática, es más que eso, es el esfuerzo que realiza el país para dotar de educación y universidades públicas, a fin de construir una democracia más sólida y representativa. El FEES es un proceso de diálogo para mejorar la calidad de vida de la población costarricense”, manifestó el presidente de Conare.

Durante el proceso de negociación, se ha dedicado la mayor parte del tiempo a revisar una serie de metas solicitadas por el Gobierno a las universidades públicas. Según las autoridades, ese proceso concluyó con éxito.

Para González, esta etapa tomó mucho tiempo y no debió haber sido así. A pesar de esta queja, se mostró satisfecho con los resultados y afirmó que al final lograron una comunicación clara. Ahora es un tema revisado y ajustado.

“Pero aquí hay un tema fundamental, todos esos compromisos dependen de un compromiso financiero que no se ha logrado, ese 1% es irrenunciable... ¿Cómo podemos tener personas en carreras STEM sin fondos? Como se dice popularmente, si no hay cacao, no se puede hacer chocolate”, indicó.

La Comisión de Enlace tomó un receso de quince días y volverán a sentarse a negociar en agosto.