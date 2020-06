“Yo también fui víctima de un profesor del Claretiano. No quizás tan fuerte como violación pero se trata de xxxx el de música, una vez me llevó a la parte de atrás del aula de música para ‘afinar’ mi voz para el examen. Empezó a tocar mis pechos y me dio un beso en la boca, esto fue en el año 2014, no pasó a más porque llegaron unos estudiantes de quinto, de la banda, a buscarlo”.