El año pasado, de los 225 casos que se tramitaban (algunos del 2017), 52 terminaron en despido y 57 en suspensión sin goce de salario. Hay 116 casos que terminaron en absolutoria, archivo o procedimiento suspendido, no necesariamente porque el acusado no cometiera la falta si no porque la víctima desistió del caso por lo engorroso que era el proceso, explicó Dahiana Chacón de la Unidad de Procedimientos Especiales.