“Si en un centro educativo bajó la matrícula de un año a otro, no puedo seguirle pagando 48 lecciones al docente. No se puede prever lo que puede pasar con la matrícula. No puedo saber si es correcta o no (al inicio de año) porque el padre matriculó tarde al chico, lo matriculó el 15 de febrero, muchos no matriculan el niño el primer día, o puede ser que desistan de matricularlo en ese centro educativo y lo lleven a otro”, ejemplificó Díaz.