MEP exigirá a estudiantes llevar uniforme completo en curso lectivo 2022

Los niños y adolescentes que asisten a escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP) no tendrán opción este año de asistir a clases con ropa y calzado distinto al del uniforme, tal como ocurrió el año anterior.

María Alexandra Ulate, viceministra académica, aclaró que en el 2021 hubo un transitorio para permitir que los alumnos asistieran con ropa particular si no tenían el uniforme, debido a la crisis económica que muchas familias sufrieron por la pandemia de la covid-19.

[ Consejo Superior de Educación discute cambiar el uniforme de escuela por uno ‘más relajado’ ]

“Para este año entra en vigencia el Reglamento del Uniforme Oficial de preescolar, primaria y secundaria, por lo cual debe usarse el uniforme completo. En el caso de que una familia no tenga el dinero para comprarlo, la indicación es se acerque al director del centro educativo para que busque algún tipo de apoyo o algún tiempo para que la familia pueda comprar el uniforme, pero que no se prive del derecho a la educación a los estudiantes”, expresó la funcionaria.

Una vez que el director tenga conocimiento de esa situación, añadió Ulate, puede autorizar que el alumno asista, de forma temporal, con ropa particular, mientras adquiere el uniforme o se canaliza la ayuda.

Actualmente, el Consejo Superior de Educación discute cambiar las prendas de escuela por una más cómodas, como sucedió en el 2018, cuando se aprobó la modificación de la vestimenta tradicional de kínder (la gabacha celeste y pantaloncillo), por una más adecuada para la movilidad de los niños.

En 2018, los niños de preescolar comenzaron a usar prendas más cómodas, en vez de la gabacha celeste. (Cortesía MEP)

El cambio, sin embargo, todavía está en valoración, por lo que para el 2022 rige la misma vestimenta.

Protocolos

Ulate adelantó que, en este momento, el MEP trabaja con el Ministerio de Salud para definir los protocolos de entrada a clases presenciales, prevista para el 17 de febrero, en el cual se incluirán las acciones específicas que deben seguir los docentes y demás personal en caso de que un alumno no esté vacunado contra la covid-19 por decisión de los padres de familia.

“Tenemos noticias de que el proceso de vacunación a los menores va muy bien. Actualmente, la vacunación se está haciendo en los vacunatorios, aún no hemos definido si los centros educativos van a servir como vacunatorios. Estaremos anunciándolo también en los próximos días”, dijo la funcionaria.

[ ¿Hay que comprar uniformes para clases del 2021? Familias con dificultades económicas quedarían eximidas de obligación ]

La vacunación para menores de edad contra la enfermedad pandémica fue avalada en Costa Rica por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) del Ministerio de Salud, que el 5 de noviembre estableció su obligatoriedad para esa población, igual que las restantes vacunas del esquema básico.

Sin cobros por matrícula

Como todos los años, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP ha recibido consultas sobre la pertinencia de las contribuciones voluntarias que solicitan algunos centros educativos públicos.

Ulate dijo que si alguna familia desea colaborar puede hacerlo, pero sin ningún tipo de obligación y sin que se le pueda definir un monto.

“La cuota voluntaria no condiciona al alumno de ingresar al centro educativo. La contribución que se solicite no tiene un mínimo o máximo y no es de carácter obligatorio. La educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria”, enfatizó.