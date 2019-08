“Al no iniciar diligencias para que su llamado a huelga fuera declarado ilegal en la vía judicial, nunca lo fue y, por lo tanto, no puede sancionarse la participación de la actora (...). Del 10 de setiembre del 2018 al 21 de febrero del 2019 a la actora le cubrió el derecho constitucional y legal de huelga y, por lo tanto, al no haberse solicitado su ilegalidad, nunca se le otorgó dicha cualidad y cualquier sanción derivada de este ejercicio es completamente nula y así se declara”, explica la sentencia del 6 de agosto.