“Hoy, para la creación de nuevas plazas hay que pasar por la Autoridad Presupuestaria y después hay que ir al Servicio Civil, que no solo dura mucho tiempo sino que, una vez que la persona queda contratada en propiedad. Para algunos puestos es valioso, pero para otros es importante tener la flexibilidad de poder contratar servicios profesionales, medio tiempo, y hoy eso no se puede hacer, no tenemos esa flexibilidad.