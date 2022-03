Hoy hace 50 años: Profesores hicieron huelga por falta de sueldos

Estudiantes del Liceo Rodrigo Facio, de Zapote, descansan en la plazoleta frente al colegio, mientras los profesores celebran una reunión. (Rafael Pacheco Granados)

Texto original publicado por La Nación el 30 de marzo de 1972.

Fue total, al menos en el área metropolitana, el paso de los profesores de colegios de segunda enseñanza, quienes protestan por el desbarajuste en el pago de los sueldos correspondientes al mes de marzo. Todos los educadores se presentaron a las aulas, pero no impartieron lecciones.

Los alumnos se presentaron a los respectivos colegios y fueron informados de que no habría lecciones, ya que los profesores se encontraban en paro. Algunos aprovecharon para hacer un poco de deporte, como en el caso de los estudiantes del Liceo Rodrigo Facio, de Zapote. Otros, como los del Napoleón Quesada, de Guadalupe, aprovecharon algunas mejoras en la institución.

Todo transcurrió en absoluto orden. Los profesores estuvieron estudiando o participando en conferencias. En el Colegio de Señoritas, por ejemplo, se dictó una sobre sindicalismo. Se informó a La Nación que el paro de los profesores es indefinido y no se levantará sino hasta tanto no se haga una promesa formal del Ministerio de Educación Pública, fijando la fecha en la cual se cancelará el sueldo completo.

El Ministerio, por su parte, no cree que esto sea posible antes del 16 de abril. Entre tanto, se estudia alguna fórmula que solucione el grave problema que afrontan los profesores que en infinidad de casos no recibieron ni un céntimo de sueldo, y en el resto de las situaciones recibieron un giro totalmente reducido. No se sabe de ningún profesor que recibiera normalmente su sueldo.

En otras noticias:

Detienen estafador europeo buscado por Interpol

Un europeo, cuyo apellido al parecer es Maurice, fue capturado por la Dirección de Detectives, mediente gestiones eficaces que dirigió el capitán Guillermo Álvarez, subdirector de detectives. En apariencia, Maurice ha estado en el país desde hace varias semanas.

La policía lo detuvo porque al parecer una circular telegráfica de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lo señala como estafador en al menos cinco países y piden su captura.Tiene un registro impresionante de fechorías y ha sido deportado múltiples veces por indeseable.

La Dirección de Detectives espera que las víctimas del estafador aquí, hagan las denuncias necesarias para acusarlo penalmente. La policía afirmó que Maurice será echado del país. En resguardo quedaron múltiples documentos que el timador utilizaba para engañar a sus víctimas.

Estados Unidos planea guerra de robots en Vietnam

La revista New Scientist dijo ayer que los Estados Unidos estaban planeando una suerte de guerra de robots en Vietnam reemplazando sus tropas con un “campo de batalla automatizado”. Bernard Dixon director de la revista, señaló que la publicación ha terminado su vinculación con Honeywell, la empresa norteamericana que produce computadoras y elementos de control, a causa de que esta manufactura ingenios antipersonales.

Honeywell y la editorial había auspiciado anteriormente una competencia sobre el uso de computadoras. Alain Jaubert, director científico de la revista francesa La Rechace, describió que la planeada “batalla automática” se basa en complejos ingenios electrónicos de detección, computadores para compilar información y descarga de ataques odenados por la presión de un botón.

En su artículo, describe un “detector humano”, tan sensible al amoníaco que puede captar la transpiración del hombre a distancias considerables. Otro artefacto, llamado Magid, puede acusar los ínfimos cambios que produce en el campo magnético terrestre un hombre que lleva un fusil o una espada.