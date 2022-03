Falta de profesores tiene sin clases a alumnos de colegio técnico en Cartago

Faltan profesores por nombrar en el Colegio Técnico Profesional Fernando Volio Jiménez, en Quebradilla de Cartago, lo que genera descontento entre estudiantes y padres. Foto: Keyna Calderón

Mes y medio después de iniciado el curso lectivo, todavía hay estudiantes del Colegio Técnico Profesional Fernando Volio Jiménez, en Quebradilla de Cartago, que no reciben clases de algunas materias porque no se han nombrado profesores, situación que originó una protesta, este martes, desde las 4 a. m.

Alumnos y padres pusieron candados a las instalaciones del centro educativo para exigir que se normalice la situación, pues hay días en que no saben si enviar a los jóvenes a lecciones, pues gastan en pasajes y al llegar al colegio, les informan de que no hay. La situación afecta, principalmente, a un grupo de noveno año y a estudiantes de sexto.

“Mis dos hijos están en ese colegio, directamente no se han visto afectados días atrás, pero hoy sí porque no lo abrieron pues algunos grupos no tienen profesores de unas especialidades. Ni un solo día han tenido clases, vienen con dos años rezagados y ahora sin profesores ¿qué va a pasar con estos chicos?”, manifestó una madre.

El director regional de Cartago, Víctor Hugo Orozco confirmó el faltante de lecciones porque no se ha avalado el presupuesto correspondiente.

“Son 63 lecciones que no se han aprobado, pero se han hecho ya las conexiones correspondientes y el Ministerio, a corto plazo, tienen identificada la solución y probablemente a partir de la otra semana estén dando los nombramientos correspondientes”, declaró.

Según precisó, para el grupo de noveno hay que comenzar por aprobar todos los cursos y lecciones, pues desde que comenzó el año lectivo no han recibido nada. Mientras tanto, en el caso de las especialidades técnicas para los de sexto, se abrieron pero no hay contenido presupuestario.

“Parte de los acuerdos con los estudiantes es que en estos días habrá reforzamiento de lecciones vía Teams porque el colegio no se podrá abrir hasta el próximo lunes”, agregó Orozco.

La población del centro educativo es de 922 alumnos.

Al parecer, los alumnos advirtieron que el colegio seguirá cerrado y dieron tiempo al lunes para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) resuelva la situación. De lo contrario, amenazan con mantener la protesta.

Los estudiantes protestaron este martes con un cierre de las instalaciones para exigir los nombramientos que faltan en algunas materias. Foto: Keyna Calderón

Otro conflicto

Mientras el conflicto en el Colegio Técnico queda en espera de una respuesta del MEP, este miércoles se resolvería la situación en la Escuela Sixto Cordero Martínez, en la comunidad de Bermejo, también en Quebradilla.

Aquí, los padres decidieron cerrar el centro educativo desde el 17 de marzo por el descontento con un educador de primer grado. Según el director regional, el reclamo ya fue atendido, por lo que las clases presenciales se reanudarán.

“Hemos logrado atender la petición de la comunidad y llegar a un acuerdo en relación al conflicto con el educador. Ya hay docente para sustituirlo, resolver el conflicto y que los estudiantes reciban la educación, que para nosotros es una parte muy importante”, expresó.