Me gusta mucho moverme por escuelas. Fui maestro en una escuela en la que había un alto porcentaje de niños gitanos. Muchos no iban a clase y había mucho ausentismo. Con diez años, muchos no sabían leer. Yo pensé: ¿cómo puedo hacer para que esto cambie? Un día les dije: ‘mirá, yo soy maestro pero no sé todo, ¿ustedes me pueden enseñar a mí?’ Eso dio un giro. Me empezaron a decir ‘yo te enseño a tocar las palmas’, ‘yo sé tocar el cajón’. Venían a clases porque tenían algo para dar, ya no venían porque ‘tengo que ir allá a escuchar cosas que no me interesan’. Ellos venían y compartían. Entonces, bajó el ausentismo.