El protocolo establecía que este miércoles era la fecha límite de entrega de estos paquetes; no obstante, el proveedor del Consejo Nacional de Producción (CNP) les informó a las autoridades de ese centro educativo con 2.000 alumnos, que no los iba a poder abastecer de los granos básicos, que solo les podía dar las verduras, por lo cual, los paquetes no se han completado.