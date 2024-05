Defensoría tramita denuncias de 500 docentes por incumplimiento en pagos del MEP

La Defensoría de los Habitantes informó este viernes de que tramita más de 500 denuncias de educadores por incumplimientos en pagos por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), institución que además tiene plazos de resolución considerados “desproporcionados” e “irrazonables”.

Entre los incumplimientos señalados por la Defensoría se incluyen salarios incompletos, no reconocimiento de lecciones ya impartidas, recargos no reconocidos, rebajos injustificados, aumento por costo de vida no pagado, impago de prestaciones y retraso en la actualización de la carrera profesional y las anualidades.

El ente indicó que hace una semana realizó su gestión más reciente ante el MEP. Se trató del caso de un docente a quien no se le ha hecho efectivo el pago por concepto de recargo de funciones.

“El salario o remuneración constituye un derecho fundamental reconocido por el artículo 57 de la Constitución Política. Es evidente la relación intrínseca entre la dignidad de la persona y el salario justo con todos sus componentes. De no ser recibido en el tiempo establecido constituye una evidente e indiscutible violación a ese derecho”, destaca el comunicado.

Además, los educadores deben acudir ante el MEP para reclamar sus pagos, lo cual, según la Defensoría, revela descoordinaciones dentro del Ministerio y una demora excesiva en resolver dichos trámites. La institución considera que los plazos para dar una respuesta al reclamo están “fuera de lugar”, aunque no precisó de cuánto es la espera.

De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, el MEP no resuelve en un tiempo razonable los reclamos por impagos presentados por los docentes. (Rafael Pacheco Granados)

La Nación envió una consulta al MEP para conocer su opinión, así como las gestiones que se realizan para normalizar la situación. Se está a la espera de respuesta.

Problemas constantes en pagos del MEP a docentes

En abril pasado, el gobierno anunció el pago retroactivo de salarios a 39.500 funcionarios del MEP, por un monto cercano a los ¢14.000 millones. Este rubro correspondió al aumento por costo de vida, que estuvo congelado desde abril de 2020.

Sin embargo, los sindicatos de educadores afirmaron que no todos los docentes recibieron el pago. Para este viernes fue convocada una manifestación para que se completen los desembolsos.

A estas situaciones, se suman problemas del sistema de pagos Integra 2, el cual también provoca pagos de más. Solo en el 2023, hubo ¢6.000 millones en sobrepagos, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República.