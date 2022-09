Conocer el estado de escuelas costaría al MEP unos $4 millones

Unos $4 millones (¢2.580 millones al tipo de cambio actual) costaría el inventario de infraestructura prometido por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, para conocer las condiciones en que se encuentran los edificios que ocupan 4.585 escuelas y colegios, además de otros datos importantes de cada institución.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) afirma no tener ese dinero, aunque desde hace años las juntas de educación acumulan en sus cuentas ¢95.000 millones para la reparación y mantenimiento de centros educativos.

Leonardo Sánchez, viceministro administrativo, explicó que desde mayo trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en busca de una donación para las primeras etapas del inventario.

El plan incluirá un análisis detallado del centro respecto a sus alumnos, el personal con que cuenta, los servicios básicos que tiene, el estado del inmueble, el equipamiento, los recursos tecnológicos y didácticos, además de las características del terreno donde se encuentra y los apoyos económicos que reciben los estudiantes.

Se realizaría mediante un cuestionario sobre todos esos indicadores, el cual permitirá hacer un “inventario integral” con la ayuda de ingenieros y arquitectos, quienes levantarán esa información.

Centenares de centros educativos tienen órdenes sanitarias por su deterioro, sin embargo, el dato exacto con esa medida, se desconoce. (Karen Fernández)

Alianzas para financiar

“El MEP no tiene dinero en esas magnitudes para desarrollar el inventario. Es tan caro porque no puedo delegarle al docente o al director del centro educativo levantar esta información, porque no es experto en la materia. Por eso es que el costo de este inventario es tan alto porque se necesitan personas que conozcan, sean especialistas y puedan discernir entre las diferentes condiciones de infraestructura”, dijo Sánchez.

Según él, ya la primera etapa del proceso está bastante adelantada, pues ya se tiene el diseño, y en los próximos meses se tendría el sistema para captar la información, integrado a la Plataforma Saber del MEP.

La segunda etapa incluirá la recolección de la información en el campo, para lo cual también se contará con la donación de estos organismos internacionales quienes van a financiar una parte del proyecto.

“Estamos haciendo alianzas para conseguir el resto de los recursos, todavía no está claro cuánto aportarían (los organismos internacionales), ahorita están financiando todo lo que es la parte del diseño y parte de lo que va a ser el levantamiento inicial. Estamos en otra negociación para los otros recursos”, agregó el funcionario.

Sánchez insistió en que para el MEP es fundamental contar con ese inventario para hacer un presupuesto anual, con la información real de la situación de los centros educativos.

El trabajo por etapas del levantamiento de la información comenzará con escuelas o colegios prioritarios, muchos con orden sanitaria. Se avanzará paulatinamente hasta cubrir el 100% de instituciones educativas.