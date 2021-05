“No he pagado clases particulares, pero sí acudo a personas que tengan los conocimientos para evacuar lo que yo no sé. Mi hermana medio me colabora con Ciencias y mi papá con Matemáticas. La comunicación con los docentes es relativamente buena, pero no con todos. Hay maestros con los que es prácticamente imposible comunicarse. Las guías las resuelven los chicos con uno, no con el maestro; busco ayuda o yo misma me instruyo y les explico”, manifestó.