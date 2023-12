Cecilia se gradúa de abogada a los 80 años: ‘Me casé con un señor que me decía que una mujer no tenía que ir a la U’

Cecilia García contrajo matrimonio con un hombre que le prohibió ir a la universidad, lo que complicó alcanzar el sueño de ser abogada que tenía desde los 12 años. Sí, lo complicó pero no lo hizo imposible, porque ella finalmente se convirtió en profesional en Derecho este 13 de diciembre, cuando recibió su título en la Universidad Fidélitas.

“A los 19 años me casé con un señor que me decía que una muchacha no tenía por qué ir a la U. En ese momento me matriculé en Derecho en la UCR, y se me prohibió ir a la universidad”, recordó la graduada.

Desde entonces el camino no ha sido fácil.

Después de tener a su tercer hijo, decidió retomar estudios universitarios en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero lo hizo en secreto, camuflando libros y cuadernos entre la ropa en un maletín. Iba a clases después de dejar a sus hijos en la escuela y estudiaba en las madrugadas para evitar ser descubierta.

A pesar de todos sus esfuerzos, doña Cecilia no logró entonces terminar la universidad, pero no abandonó ese anhelo.

Cecilia García se graduó de abogada a los 80 años

En el 2015, un diagnóstico de cáncer marcó un punto de inflexión en su vida y la hizo replantear sus prioridades, fue cuando reafirmó su deseo de volver a Derecho.

Enfrentó la adversidad con determinación. “Lo haré hasta donde llegue”, se dijo en aquel momento, según recordó este jueves. Con sonrisas y llena de orgullo, afirmó que no ha vuelto a tener recaídas, y que ahora de las aulas ya nadie la saca.

“Sí estoy litigando, para eso me gradué. Estoy llegando al bufete de una compañera de la U a trabajar. Me hubiera gustado ejercer el Derecho Penal, pero ahí sí creo, con los pies en la tierra, que es poco probable que lo haga. La otra opción que tengo en mi plan es empezar Criminología, que haría al mismo tiempo que el Notariado”, explicó García.

La mujer también es actriz y trabajó en producciones de teatro, cine y televisión, de las cuales las más populares son “La Pensión” y “El Barrio”.