¿Sacar el bachillerato después de los 50 años? Maribel lo considera todo un triunfo en la vida

Maribel González, vecina de Tilarán, tiene 54 años y hoy está a punto de alcanzar lo que ella considera uno de sus mayores triunfos en la vida: graduarse del bachillerato.

Mamás tienen la oportunidad de sacar bachillerato con clases desde su casa

Esta madre de seis hijos y quien labora de miscelánea en la Municipalidad de Tilarán, se dedicó desde muy joven a cuidar a sus hijos y al trabajo de la casa, por lo cual no tuvo la oportunidad de seguir con sus estudios.

Aprovechó que la Fundación Tejedores de Sueños puso al servicio de las mamás el programa “Juntas al Bachi”, que las prepara virtualmente para lograr esa meta sin necesidad de salir de casa y haciéndolo a su propio ritmo.

González ya se graduó de noveno año y ahora está preparándose en las materias de décimo y undécimo para sacar el bachillerato. Su edad fue algo que al principio le causó dudas de si podría con los estudios, pero la realidad es que sus notas no han bajado de 95 y pasa recibiendo felicitaciones de sus tutores.

Maribel González, vecina de Tilarán, tiene 54 años,

“Mientras no se intente, no vamos a salir adelante. Es de mucho orgullo para mí decir ‘lo intenté y lo logré’. El ser bachiller fue una de mis metas; lo veo como un triunfo para mi superación de vida y creer que, si uno se lo propone con esfuerzo y dedicación, lo puede lograr”, relató está madre de familia, quien dijo que su plan es crecer laboralmente.

Rosa Madriz, de la administración de la Fundación Tejedores de Sueños, dijo que, de mayo a la fecha, se han matriculado 9.000 mujeres que pretenden superarse.

La intención del programa es que mujeres de escasos recursos puedan prepararse para obtener el bachillerato por madurez con clases y herramientas virtuales, que estarían disponibles 24/7 para que ellas hagan su propio horario.

Los materiales con que los se prepara a las alumnas siguen el programa de estudios del Ministerio de Educación Pública (MEP), y estudiantes de la Universidad de Costa Rica se desempeñan como tutores.

¿Cómo puede una mamá sacar el bachillerato desde la casa? Acá le explicamos

Las futuras bachilleres estudian por sí solas la materia y, en caso de que dudas, pueden llamar a los tutores. Luego de sentirse preparadas, matriculan los exámenes de bachillerato por madurez.

Lizeth Tencio Hidalgo, madre de tres niños y vecina de San Cristóbal Norte de Desamparados, también aprovechó la formación que el programa da para para sacar su bachillerato. Debía tres materias, pero logró sacar dos; ahora solo debe Matemáticas y se prepara para el examen.

Ella no pudo terminar el bachillerato porque cuando estaba en último año de colegio, cerca del 2010, nació su hija y no podía seguir estudiando pues no tenía con quién dejarla. Ahora aprovechó que no tiene que salir de su casa para prepararse y decidió ganar esa materia que le falta.

“‘Juntas al Bachi’” fue un impulso. Yo había querido salir a estudiar, pero no tenía quién me cuidara a los chicos. La mayor motivación es superación personal. Soy mamá y ama de casa y no tengo una profesión. Es una motivación personal y en el futuro espero que me sirva para conseguir trabajo, ya que nosotros cuatro dependemos de mi esposo y yo quiero ayudarle a él con los gastos de todos”, manifestó Tencio, de 32 años.

Linda de Donder, de la Fundación Tejedores de Sueños, presentó en mayo a los estudiantes de Educación de la UCR que dan apoyo en el proyecto "Juntas al Bachi".

Tencio no tiene una computadora para estudiar la materia y hacer las prácticas, solo hace uso de su teléfono celular para ese fin.

Las madres interesadas en llevar este programa pueden matricularse, sin costo alguno, en la página web de la Fundación https://ftejedoresdesuenos.org/ o bien pueden solicitar información al teléfono 8440-0303.