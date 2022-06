Audios revelan presión de funcionario del MEP para colocar a su papá como contador de escuela en Tibás

La escuela Miguel Obregón Lizano, en Tibás, tiene más de 500 estudiantes. (Alonso Tenorio)

Audios enviados por Juan Carlos Fernández Núñez, funcionario de la Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública (MEP), a la presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Miguel Obregón Lizano, en Tibás, revelan aparentes presiones para que se nombrara a su papá, Carlos Fernández Arroyo, como contador y tesorero del centro educativo.

El hecho fue denunciado por Walter Jiménez Solís, asesor legal de la Junta de Educación.

Como prueba, Jiménez Solís mostró 32 audios que Leda Pérez Reyes, presidenta de la Junta escolar, recibió en su teléfono celular entre noviembre y diciembre del año anterior. En los mensajes de voz enviados a través de WhatsApp, Fernández Núñez pidió que utilizaran un cartel de licitación específico para la contratación del contador, se opuso a que usaran un cartel de licitación elaborado por los miembros de la Junta y solicitó que le adjudicaran el contrato a su padre porque estaba “feo de brete”. La Nación tiene copias de todas las grabaciones.

Incluso, Fernández Núñez llevó el sobre con la oferta de servicios de su padre a la casa de la presidenta de la Junta de Educación y, en repetidas oportunidades, pidió las tablas de calificaciones de los aspirantes al puesto de contador para objetar la contratación y se ofreció a redactar un documento para anular el concurso e iniciar otro desde cero.

Escuche parte de los audios en el siguiente video:

Se intentó conocer la versión del funcionario del MEP y de su padre, pero rechazaron las solicitudes de entrevistas que se hicieron en varias ocasiones.

El 14 de junio, Fernández Núñez, a través de una llamada telefónica, dijo que daría una cita para responder preguntas, pero en una segunda llamada expresó que no podría hablar al respecto. El martes 14 de junio se le enviaron mensajes de texto reiterando la petición de una entrevista, pero no contestó. Mientras que su papá contestó una llamada en su celular, pero al comunicarle la razón de la llamada cortó la comunicación. Se le llamó varias ocasiones más, pero no contestó.

Ganar el contrato de servicios de contabilidad para la escuela hubiese representado ingresos para Fernández Arroyo por ¢338.000 por mes, aproximadamente. Sin embargo, la oficina de prensa del MEP confirmó que, desde 2019, el padre del funcionario ha logrado contratos con siete escuelas y colegios de San José, cuatro de ellas pertenecen a la Dirección Regional San José Norte (Vea la lista de los centros educativos abajo).

Walter Jiménez Solís, asesor legal de la Junta de Educación de la escuela Miguel Obregón Lizano, dijo que la presidenta de ese órgano le expresó sentirse presionada por el funcionario del MEP para que se beneficiara a su padre con el contrato de servicios de contabilidad.

“Yo conocí los audios porque en el ámbito de lo que yo hago, que es tratar de guiar el procedimiento de contratación, tengo que ser muy claro y transparente con la Junta con todas las actuaciones, sobre todo cuando hay apelaciones. En determinado momento, la presidenta de la Junta me dijo que se sentía presionada por Juan Carlos (...) Es la voz de Juan Carlos Fernández, que casualmente en este proceso de contratación participa su papá y es a partir de ahí que, por medio de esos audios, él empieza a presionar. Incluso, hasta a la casa de la presidenta fue a dejar recursos de apelación y ofertas de servicios”, comentó Jiménez.

Incluso, en el expediente de contratación aparece el documento de apelación del acto de adjudicación, presentado el 3 de diciembre de 2021, donde se ve la firma de Fernández Arroyo, pero el número de cédula es el de Fernández Núñez.

Desde abril anterior, La Nación ha divulgado presuntas irregularidades en el funcionamiento de las juntas de educación del cantón de San José, que van desde el mecanismo para escoger a sus miembros hasta el manejo de las contrataciones y los recursos. Por ejemplo, el Concejo Municipal josefino se apartó de las ternas enviadas por varios centros educativos para colocar dirigentes del Partido Liberación Nacional, miembros de seis familias y hasta parejas en estas organizaciones, lo cual es contrario a la ley y los reglamentos vigentes.

Solo este año, las Juntas de Educación de todo el país toman decisiones sobre el uso de 190.000 millones, con los que se deben cubrir necesidades de comedor, transporte e infraestructura de 4.585 escuelas y colegios.

Los audios Copiado!

En los mensajes enviados por el funcionario del MEP a la presidenta de la Junta de Educación de la escuela tibaseña, se puede comprobar que el primero recomendó a su padre para el concurso, pidió la adjudicación del contrato para su familiar y se molestó porque no se realizaba el procedimiento como él indicaba.

En una de las comunicaciones, Fernández Núñez recalcó que su papá, a quien en ocasiones llama ‘don señor’, envió un correo, pidió información del concurso y directamente solicitó que lo ayudaran.

“Doña Leda ahí le mandó eso don señor. Yo le agradezco mucho que se lo pueda enviar, si le puede ayudar, él está un poquillo feo de brete, si me le puede ayudar yo se lo voy a agradecer muchísimo”, dijo.

Luego, cuando la Junta opta por otro contador, pidió que gestionaran un recurso de revocatoria y que modificaran las calificaciones.

“Hable eso ya, hoy. Que notifiquen a Dagoberto (Mena, ganador de la licitación), que le digan que hay un recurso de revocatoria, le copian ese mismo correo que mandó don Carlos, le copian el recurso, le dan los tres días, una vez que el señor responda ya ustedes le pueden decir: ‘Bueno, se acoge el recurso de revocatoria, se modifican las tablas, quedando fulano con 94, zutano y mengano con 90 y se adjudica a fulano, que sería don Carlos’. Así lo tienen que manejar, es la forma correcta”, señaló.

Fernández Núñez también se ofreció a redactar documentos para que avanzara la apelación si el asesor legal no podía hacerlo.

“Dígale, doña Leda, por favor, así, este… por favor dígale, al señor, al abogado y sino patéelo y yo les ayudo a hacer el documento, porque don señor le copió a doña Paula y doña Paula si no pregunta mañana, va a preguntar el lunes qué pasó con eso y diay… faltó ese procedimiento, dígale que lo haga ya, por favor”, expresó en referencia a Paula Víquez, su jefa en la Dirección Regional San José Norte.

“Insisto, si el señor (asesor legal) no le da bola, me avisa y yo le hago el documento, porque es un documento sencillo, usted lo firma y se lo manda, junto con ese correo de don Carlos, a Dagoberto”, continuó Fernández Núñez.

Al consultarla sobre este tema, Víquez se limitó a decir que desconocía los audios y que no podía referirse a acciones de sus subalternos en “su vida personal”. Agregó que si había interés en el tema debían enviar las preguntas a través de la oficina de prensa del MEP.

Fernández Núñez labora para el MEP desde 2014, pero desde 2019 está nombrado en propiedad en la Dirección Regional San José Norte.