Anna Katharina Müller pidió no grabar sesión del Consejo Superior donde presentó Ruta de la Educación

La ministra Anna Katharina Müller solicitó que no se grabara la sesión del Consejo Superior de Educación (CSE) en la que presentó su plan Ruta de la Educación 2022-2026 y en la cual se discutió la propuesta que luego ese órgano debía o no aprobar.

Esta petición fue planteada el 16 de enero de 2023, como quedó consignada en el acta 01-2023, de la cual tiene copia La Nación. Según esta, la ministra de Educación instruyó que no se grabara la reunión y, en cambio, se llevara a cabo un “diálogo colegiado”, argumentando que en ese momento el documento todavía no era público.

“Estas son iniciativas de la Administración que quiero compartir como Consejo Superior de Educación (...) ya hemos avanzado en algunas cosas, pero en general, quiero manifestar que este documento todavía no es público y, por lo tanto, quisiéramos que se tratara como un diálogo colegiado pero sin grabación”, expresó en aquel momento la jerarca.

En esa sesión, Müller estuvo acompañada de los viceministros Melvin Chaves, Leonardo Sánchez y Sofía Ramírez, y explicó que el plan estaba “en proceso de formulación, ya casi terminado”.

LEA MÁS: Información de Ruta de la Educación publicada por MEP no responde a expertos

En el acta Copiado!

Ese 16 de enero, el CSE conoció otros asuntos que tenía en agenda. Al llegar a la presentación de Müller y los viceministros, se indicó en el acta “la discusión del tema propuesto por la señora ministra” y se reiteró la petición de no grabar la sesión.

Al finalizar, la jerarca manifestó que tendrían en cuenta la discusión sostenida en torno al plan para mejorar algunos aspectos y procedió a cerrar la sesión.

La Ruta de la Educación fue dada a conocer al país el 2 de febrero, dos semanas después de aquella reunión. Müller lo presentó como la vía para mejorar los servicios de aprendizaje y formar personas “con competencias para una ciudadanía responsable y solidaria, para la vida y para el empleo digno”.

La Ruta de la Educación fue presentada por la ministra Anna Katharina Müller, el 2 de febrero, en la Escuela María Vargas, en Ciruelas de Alajuela. Estuvieron presentes la cúpula de Gobierno y representantes de diversas organizaciones. (Jose Cordero)

Sin embargo, así como no se conocen los aspectos discutidos en la sesión del Consejo Superior de Educación, tampoco la metodología, criterios técnicos, objetivos generales y específicos, cronograma de trabajo y financiamiento del programa, información que reclaman actores educativos como las universidades públicas y el Estado de la Educación.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) se limitó a colgar en su página web 56 diapositivas que no responden a las preocupaciones ni aclaran las dudas existentes.

Ante las críticas por la falta de datos, la jerarca ha expresado en que la Ruta de la Educación “es un proceso vivo, no es ningún documento, no es un plan, no es un plan operativo, es un proceso vivo”.

LEA MÁS: Ruta de la Educación es una propuesta ‘escueta’ que ‘carece de dirección’, consideran académicos

El pasado 25 de abril, el viceministro Sánchez dijo a los diputados de la República que el “documento que tanto han pedido” sobre ese tema se presentaría en mayo.