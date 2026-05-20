El País

Educación Vial abrirá cursos nocturnos teóricos para licencia en junio

Personas que desean obtener la licencia de conducir podrán acceder a cursos teóricos nocturnos en junio de 2026. Conozca cómo matricularse, los horarios y las sedes habilitadas

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Por Silvia Ureña Corrales
¿Es cierto que voy a poder hacer el curso teórico de manejo en la noche? La respuesta es un alegre sí. La Dirección General de Educación Vial (DGEV) lo confirmó esta semana.
Educación Vial abrirá cursos teóricos nocturnos en junio de 2026 con matrícula por correo electrónico y cupos limitados. (Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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