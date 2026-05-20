Educación Vial abrirá cursos nocturnos teóricos para licencia en junio

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) realizará una jornada extraordinaria de cursos teóricos de manejo entre el 8 y el 19 de junio de 2026, como parte de las actividades de la Semana de la Seguridad Vial.

La medida permitirá ampliar el acceso a quienes buscan obtener la licencia de conducir para automóvil o motocicleta.

“Este año como parte de las actividades de la Semana de Seguridad Vial vamos a desarrollar una jornada nocturna para que las personas apliquen su prueba teórica de manejo, con la novedad de que para reservar su espacio únicamente tendrán que enviar un correo electrónico”, explicó Sindy Coto, directora de Educación Vial.

La iniciativa incluirá cursos en horario nocturno, de 7 p. m. a 10 p. m., bajo la modalidad presencial. Según la información divulgada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las personas podrán matricularse mediante correo electrónico y no requerirán usuario ni contraseña para reservar espacio inicialmente.

La matrícula deberá solicitarse antes del 3 de junio de 2026. Las personas interesadas tendrán que enviar un correo electrónico con su nombre completo, número de cédula, dirección electrónica y el tipo de curso requerido. El cupo será limitado.

La DGEV indicó que, una vez iniciado el curso, verificará la identidad de cada participante y habilitará las credenciales de acceso al sistema para completar el proceso oficial. También comprobará el pago correspondiente a la prueba teórica.

Los cursos para motocicleta se impartirán del 8 al 12 y del 15 al 19 de junio en el Parque Infantil de Seguridad Vial, ubicado en La Sabana. Los programas para automóvil y eliminación de puntos de la licencia se ofrecerán del 8 al 12 de junio en la sede de Educación Vial en Paso Ancho.

El MOPT recordó que el costo del curso será de ¢5.000 e incluirá la prueba teórica. Además, advirtió que los pagos únicamente deben realizarse en entidades financieras autorizadas y no en cuentas personales.

La asistencia será obligatoria durante los cinco días de cada curso. La institución afirmó que esta jornada busca ofrecer horarios más accesibles y agilizar el proceso de matrícula para nuevos conductores.