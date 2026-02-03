Edictos de marcas comerciales dejarán el papel: Registro los enviará de forma digital a la Imprenta Nacional; conozca el nuevo procedimiento

El Registro Nacional anunció la digitalización de los edictos.

A partir de este 2 de febrero de 2026, los edictos relacionados con marcas comerciales y signos distintivos del Registro de Propiedad Intelectual se enviarán a la Imprenta Nacional de manera digital.

Esto según lo dispuesto en la directriz DPI-001-2026, publicada en La Gaceta el 23 de enero anterior.

La medida es posible tras la firma de un convenio entre el Registro Nacional y la Imprenta Nacional, el cual establece el marco jurídico para habilitar este servicio, luego de realizar ajustes técnicos e informáticos y las pruebas correspondientes.

De acuerdo con el director general del Registro Nacional, Agustín Meléndez García, esta iniciativa forma parte del proceso de transformación digital de la institución y permitirá reducir costos y simplificar trámites.

Según el funcionario, se estima que se tramitarán de forma digital alrededor de 11.895 edictos anuales que anteriormente se emitían en papel.

Nuevo procedimiento

El nuevo procedimiento contempla que los edictos sean enviados en formato digital y con sello electrónico institucional, como garantía de autenticidad.

La persona usuaria será notificada para realizar el pago correspondiente, y el evento de publicación quedará visible en el sistema de consulta pública del Registro de la Propiedad Intelectual, con la fecha y hora de publicación.