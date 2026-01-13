Estas son las nuevas tarifas del Registro Nacional para el 2026: vea cuáles bajaron

El Registro Nacional de Costa Rica ajustó las tarifas de sus servicios para el 2026.
Según informó en un comunicado de prensa, la entidad realizó los estudios de factibilidad y costos correspondientes al 2025 y aplicó los resultados en la actualización tarifaria.
De acuerdo con el informe oficial, el 50,9% de los servicios mantiene el mismo costo, mientras que el 47,2% experimenta una reducción, con rebajas que van desde -35,6% hasta -0,1%. Solo el 1,9% corresponde a servicios nuevos, entre ellos la Certificación de Título de Propiedad Mueble.
El Registro indicó que la medida aplica tanto para los servicios presenciales como virtuales que ofrece a los usuarios.
Estos son algunos ejemplos de tarifas vigentes para el 2026:
- Certificaciones literales, de índice, copias de documentos digitalizados y de planos: ¢2.930
- Certificaciones de Estudios Registrales, Certificación de Tarjeta de Circulación para salidas del país de vehículos automotores y Certificado Catastral: ¢8.500
- Reserva de Matrícula sin placas: ¢11.400
- Reposición del Título de Propiedad de Bien Mueble en formato digital: ¢8.000
- Certificación de Fotografías Aéreas – IGN: ¢2.600
Los usuarios pueden consultar el detalle completo de los precios en el siguiente enlace: Tarifas Registro Nacional 2026 (PDF)
El Registro agregó que para más información o consultas está disponible el Centro de Contacto en los números 2202-0777 y 2202-0888.