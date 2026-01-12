El País

Dos suspensiones de agua afectarán a más de 36.000 personas en Heredia esta semana

Miles de vecinos de Heredia enfrentarán cortes de agua esta semana por trabajos clave en la red de abastecimiento. Conozca los días, horarios y zonas afectadas

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH realizará dos suspensiones de agua esta semana en Heredia, San Rafael y Santa Lucía de Barva por mantenimiento preventivo del sistema.
La ESPH realizará dos suspensiones de agua esta semana en Heredia, San Rafael y Santa Lucía de Barva por mantenimiento preventivo del sistema. (Canva /Canva)







