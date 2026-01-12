Dos suspensiones de agua afectarán a más de 36.000 personas en Heredia esta semana

La ESPH realizará dos suspensiones de agua esta semana en Heredia, San Rafael y Santa Lucía de Barva por mantenimiento preventivo del sistema.

Cerca de 36.276 personas enfrentarán interrupciones en el servicio de agua potable en distintos cantones de Heredia debido a trabajos programados de mantenimiento esta semana.

Las suspensiones fueron anunciadas por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y se aplicarán este martes 13 y el jueves 15 de enero, entre las 7 a. m. y la 1 p. m., como parte de labores técnicas en infraestructura clave del sistema.

El primer corte se realizará el martes 13 de enero por el lavado de la planta potabilizadora de Río Segundo. Esta intervención afectará el suministro de agua de aproximadamente 8.792 personas.

Durante ese lapso estarán sin servicio varios sectores del centro de Heredia, así como comunidades de Los Ángeles, donde se incluyen barrios residenciales, centros educativos y comercios, según la información oficial divulgada por la empresa.

Entre las zonas afectadas se encuentra:

Centro: tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda.

Los Ángeles: centro, calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, fábrica de hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, Condominio Bello Verde, calle La Saca, calle La Condesa.

La segunda suspensión se ejecutará el jueves 15 de enero debido al lavado del tanque Santa Lucía. En este caso, la afectación alcanzará a unas 27.484 personas.

Los siguientes sitios se verán afectados:

Santa Lucía: Tanque Polaco, Jardines del Beneficio, Santa Lucía, urbanizaciones Antiesquivo, Malinche Real, Jardines de Santa Lucía, calle La Ronda, Castillo Santa Lucía, Villa Solé, Villa María.

San Rafael: Urbanizaciones El Higuito, Las Terrazas, Santísima Trinidad, Alto Los Molinos, Mérida, Luis Martines, Arco Iris, Pueblo Bonito, Corazón de Jesús, calle Los Mangos, condominios Vila del Sendero, Bajo Los Molinos.

Heredia: Urbanizaciones Boruca I, II, Corayco, Monteseco, Villa Sofía, El Pino, condominios Cedro Real, Heredia Metro y Malibú), Mercedes Norte, CTP Mercedes Norte, Colegio Santa Inés, Campo Ferial La Perla, Real de Castilla, Urbanización Claretiano, Roemy, Los Girasoles, Viviane, El Mirador, El Banco, Doña Amelia, Real España, Carbonal, Café Britt, Lotes Peralta, Residencial Montebello.

Los trabajos forman parte del mantenimiento preventivo que realiza la ESPH para asegurar la calidad del agua potable y el buen funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución.

Las personas usuarias pueden consultar el detalle completo de las zonas afectadas y recibir orientación adicional mediante los canales oficiales de la empresa.