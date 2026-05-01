El País

Dos diputados que fueron compañeros del colegio ahora debatirán en el plenario 2026-2030

Legisladores son de ideologías totalmente diferentes

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Discurso de diputado ÁLVARO RAMÍREZ BOGANTES jefe de fracción del PLN en la Asamblea Legislativa / foto John Durán
Dos diputados de ideologías opuestas se reencontraron en este nuevo periodo legislativo luego de haber sido compañeros de colegio. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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