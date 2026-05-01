Dos diputados que fueron compañeros del colegio ahora debatirán en el plenario 2026-2030

Dos diputados de ideologías opuestas se reencontraron en este nuevo periodo legislativo luego de haber sido compañeros de colegio.

Dos diputados que fueron compañeros de colegio y que tienen ideologías totalmente distintas se recontraron en la Asamblea Legislativa: se trata del oficialista Antonio Barzuna y del frenteamplista José María Villanta.

Barzuna y Villata fueron compañeros en octavo y noveño año hace más de tres décadas en el Colegio Metodista y a partir de este 1.° de mayo, y por cuatro años concidirán, y posiblemente debatirán, en el Congreso.

“Yo me llevo bien con él, tiene una ideología totalmente distina a la mía. Yo soy liberal, de derecha y Villalta tiene ideología de izquierda, pero eso no quiere decir que no nos llevemos bien y que no podamos conversar”, comentó Antonio Barzua, diputado de Pueblo Soberano.

El legislador destacó la experiencia de Villalta en temas legislativos. Además de tener un pasado como asesor legislativo, el frenteamplista también ejerció como diputado en dos ocasiones: 2010 al 2014 y del 2018 al 2022. Asimismo, fue candidato a la presidencia de la República.

Por su parte, Barzuna, formado como interacionalista, cuenta con experiencia laboral en el ámbito privado.

“Me parece que vamos a poder tener conversaciónes del día a día”, agregó.

La Nación solicitó una declaración de Villata acerca de coincidir con Barzuna en el Congreso, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.