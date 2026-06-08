Dos cortes de luz de ESPH se realizarán en Heredia este miércoles 10 de junio

Dos cortes de luz programados por ESPH dejarán sin servicio a usuarios de San Pablo y Los Ángeles de San Rafael este miércoles.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico este miércoles 10 de junio de 2026 en sectores de los cantones de San Pablo y San Rafael, en la provincia de Heredia.

Los trabajos forman parte de las labores para mejorar las redes eléctricas, fortalecer la calidad del servicio y garantizar una mayor confiabilidad para los usuarios.

La primera suspensión se efectuará en el distrito de San Pablo, cantón de San Pablo, entre las 7 a. m. y las 12 p.m. La interrupción afectará a 118 clientes.

La zona impactada comprende el sector ubicado de la Cruz Roja 500 metros al este y hasta 100 metros antes del cruce de la carretera principal entre Heredia y San Isidro.

La segunda suspensión se desarrollará en el distrito de Los Ángeles, cantón de San Rafael, desde las 7:30 a. m. hasta las 2 p. m. En este caso, la afectación alcanzará a siete clientes.

Los trabajos se concentrarán al final de calle Lobo, en San Rafael de Los Ángeles, específicamente en el residencial El Castillo y sus alrededores, contiguo a Villas Tramonti.

La ESPH informó que estas labores buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del suministro en ambos sectores.

Los usuarios pueden verificar si su servicio estará incluido en las suspensiones mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm