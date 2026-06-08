El País

Dos cortes de luz de ESPH se realizarán en Heredia este miércoles 10 de junio

Las suspensiones eléctricas afectarán a 125 clientes en los cantones de San Pablo y San Rafael como parte de mejoras en la red

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Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
Dos cortes de luz programados por ESPH dejarán sin servicio a usuarios de San Pablo y Los Ángeles de San Rafael este miércoles. (Gemini/Gemini)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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