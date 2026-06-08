El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Desamparados y Goicoechea este miércoles

La CNFL realizará trabajos en distintos sectores de San José que provocarán suspensiones temporales del suministro eléctrico. Consulte los horarios y lugares incluidos

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Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Damas, Fátima, Guadalupe y San Jerónimo este miércoles 10 de junio del 2026. (Jeffrey Zamora R)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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