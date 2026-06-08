Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Desamparados y Goicoechea este miércoles

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Damas, Fátima, Guadalupe y San Jerónimo este miércoles 10 de junio del 2026.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres interrupciones programadas del servicio eléctrico este miércoles 10 de junio del 2026 en sectores de Desamparados y Goicoechea, en la provincia de San José. Los trabajos forman parte de proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la red eléctrica.

Las suspensiones se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m., según el sector afectado. La CNFL informó que las labores incluyen relocalización de postes, construcción de obras eléctricas y reacondicionamiento de líneas secundarias.

La primera interrupción se realizará en Damas y Fátima de Desamparados entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m. debido a trabajos de relocalización de postes.

La afectación abarcará el tramo comprendido desde la entrada al Palí hasta 800 metros al sur y 50 metros antes de Total Natural.

Entre los sitios afectados se encuentran viviendas, la urbanización Villas Don Alfonso, el condominio La Esperanza, la urbanización Miracruz, barrio Fátima, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, Lavacar Prime, Distribuidora Huevo de Oro, El Castillo de Picolo, Minisúper La Fuente, Restaurante La Paz, Farmacia Fátima, Mueblería La Elegancia, Carnicería del Pueblo, Super Fátima, Electro Soluciones, Ferretería Fátima, Parque La Libertad, Ranchito Mi Tata, la iglesia católica de Fátima, la Escuela Ciudadela Fátima y la urbanización Llanos del Monteverde.

La CNFL también ejecutará trabajos de construcción de obras eléctricas en Guadalupe de Goicoechea.

La interrupción se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m. en las cercanías del puente de Paso Hondo.

El corte afectará viviendas y establecimientos como Carfix Center, Tapizado MC y el consultorio del doctor Fernando.

Otro de los trabajos programados se desarrollará en San Jerónimo de Desamparados entre las 8 a. m. y las 2 p. m.

La CNFL realizará labores de reacondicionamiento de línea secundaria en el sector comprendido desde la Escuela de San Jerónimo, 200 metros al este, hasta las inmediaciones del Super Loma Linda.

La suspensión afectará viviendas, la Iglesia Central, Taller Hidráulico Geova, Lácteos Nattu, Verdulería SyE, Peluquería DyS, Multiservicios Sibaja, Pollos Api, Máster Pollo Carnes Cova, Carnicería Loto, Más Pancito, Clínica Dental Patricia Castro, Super Loma Linda, el plantel de buses Conatra y la Escuela de San Jerónimo.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones