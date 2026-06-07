Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Heredia y Desamparados este 9 de junio

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó cortes de luz para este martes 9 de junio de 2026 en comunidades de Heredia y San José debido a trabajos de mejoramiento y reubicación de infraestructura eléctrica.
Las interrupciones se extenderán de 8 a. m. a 4 p. m. y afectarán sectores específicos de Barva, en Heredia, así como Los Guidos, sector 7, en Desamparados.
Heredia: Barva, Puente Salas (parcial)
La suspensión del servicio responde a labores de construcción de obras eléctricas relacionadas con la relocalización de postería.
Sectores afectados
- De la cantina Los Parales, 100 metros al norte y 75 metros al noroeste.
Sitios de referencia
- Casas de habitación.
Horario
- Martes 9 de junio de 2026.
- De 8 a. m. a 4 p. m.
San José: Desamparados, Los Guidos, sector 7 (parcial)
En esta zona, la CNFL ejecutará obras por contrato de redes eléctricas para la relocalización de postes.
Sectores afectados
- De la Escuela Sector 7, 100 metros al norte.
- De la Escuela Sector 7, 250 metros al este.
- De la Escuela Sector 7, 200 metros al sur.
Sitios de referencia
- Casas de habitación.
- Escuela Sector 7.
- Centro Infantil Victoria.
Horario
- Martes 9 de junio de 2026.
- De 8 a. m. a 4 p. m.
Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones