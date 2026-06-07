Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Heredia y Desamparados este 9 de junio

Vecinos de Heredia y Desamparados deberán tomar previsiones este 9 de junio debido a interrupciones eléctricas programadas. Consulte los sectores incluidos.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó cortes de luz para este martes 9 de junio de 2026 en comunidades de Heredia y San José debido a trabajos de mejoramiento y reubicación de infraestructura eléctrica.

Las interrupciones se extenderán de 8 a. m. a 4 p. m. y afectarán sectores específicos de Barva, en Heredia, así como Los Guidos, sector 7, en Desamparados.

Heredia: Barva, Puente Salas (parcial)

La suspensión del servicio responde a labores de construcción de obras eléctricas relacionadas con la relocalización de postería.

Sectores afectados

De la cantina Los Parales, 100 metros al norte y 75 metros al noroeste.

Sitios de referencia

Casas de habitación.

Horario

Martes 9 de junio de 2026.

De 8 a. m. a 4 p. m.

San José: Desamparados, Los Guidos, sector 7 (parcial)

En esta zona, la CNFL ejecutará obras por contrato de redes eléctricas para la relocalización de postes.

Sectores afectados

De la Escuela Sector 7, 100 metros al norte.

De la Escuela Sector 7, 250 metros al este.

De la Escuela Sector 7, 200 metros al sur.

Sitios de referencia

Casas de habitación.

Escuela Sector 7.

Centro Infantil Victoria.

Horario

Martes 9 de junio de 2026.

De 8 a. m. a 4 p. m.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones