Cortes de luz en Desamparados este lunes: estos sectores estarán sin servicio

Vecinos de San Rafael Abajo enfrentarán una interrupción eléctrica programada entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. este 8 de junio.

Los vecinos de San Rafael Abajo de Desamparados enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico el lunes 8 de junio del 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo ejecutados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La interrupción se realizará entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. en sectores específicos de la urbanización Valencia, ubicada detrás del Colegio Pedagógico Valencia.

Según la información suministrada por la CNFL, las labores corresponden a mantenimiento de obras eléctricas con el objetivo de fortalecer la confiabilidad de la red de distribución.

Sectores afectados

La suspensión abarcará:

Urbanización Valencia, detrás del Colegio Pedagógico Valencia.

Viviendas ubicadas en el área intervenida.

Los trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica de la zona y mejorar las condiciones de la red de distribución.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones