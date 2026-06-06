Cortes de luz en Desamparados este lunes: estos sectores estarán sin servicio

Los vecinos de San Rafael Abajo de Desamparados enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico el lunes 8 de junio del 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo ejecutados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
La interrupción se realizará entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. en sectores específicos de la urbanización Valencia, ubicada detrás del Colegio Pedagógico Valencia.
Según la información suministrada por la CNFL, las labores corresponden a mantenimiento de obras eléctricas con el objetivo de fortalecer la confiabilidad de la red de distribución.
Sectores afectados
La suspensión abarcará:
- Urbanización Valencia, detrás del Colegio Pedagógico Valencia.
- Viviendas ubicadas en el área intervenida.
Los trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica de la zona y mejorar las condiciones de la red de distribución.
Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones