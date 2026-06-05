Cortes de luz de la CNFL dejarán sin servicio a sector de San José este domingo

Vecinos, comercios e instituciones de Mata Redonda enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este domingo 7 de junio.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico en sectores de Mata Redonda, en el cantón Central de San José, el próximo domingo 7 de junio de 2026. La interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 6 p. m.

La afectación responde a trabajos de relocalización de postes dentro de la categoría de obras por contrato de redes eléctricas.

Según la CNFL, el área impactada comprende el sector que se extiende desde Perimercados hacia el este hasta el Plantel Anonos de CNFL, desde ese punto hasta el antiguo Lavacar Sabaneta, de Jacks hacia el norte hasta la bomba La Favorita, de Jacks hacia el oeste hasta Producol S. A. y desde las oficinas de Pizza Hut hacia el suroeste hasta el final de la calle.

La suspensión afectará de forma total o parcial a comunidades residenciales, centros educativos, instituciones públicas, comercios, empresas y servicios ubicados en Los Anonos, Bajo los Anonos, Urbanización Niza, Barrio Atenas, Calle Holanda y sectores cercanos.

Entre los sitios de referencia incluidos en el área de interrupción figuran Ucimed, Colegio La Salle, Colegio de Médicos y Cirujanos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, IMAS, Concentrix, Euromotores, Liberty Plantel, Plaza Anonos, Centro Comercial Los Anonos, Servicentro Los Anonos y Perimercados, entre muchos otros establecimientos comerciales y corporativos.

Los trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica de la zona y mejorar las condiciones de la red de distribución.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones